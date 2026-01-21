 مثيرو الشغب يلحقون أضراراً بـ43 مسجداً في مشهد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال حجة الإسلام مُودي : استناداً إلى ما أعلنه مكتب الحراسة والتفتيش في مركز شؤون المساجد بمحافظات خراسان، تم في مدينة مشهد المقدسة حصر 43 مسجداً، إضافة إلى مبنى واحد تابع لإدارة شؤون المساجد، ضمن قائمة الأماكن المتضررة.

وأضاف أن التقارير الواردة من سائر مدن محافظة خراستان الرضوية تشير إلى تضرر 30 مسجداً و3 مبانٍ تابعة لإدارة شؤون المساجد.

وأوضح مسؤول مكتب التفتيش أن المراجعات أظهرت أيضاً تعرض 14 مسجداً في محافظة خراسان الشمالية و8 مساجد في محافظة خراسان الجنوبية لأضرار.

وأكد مُودي أن عملية جمع المعلومات وإعلان النتائج النهائية جرت بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبحساسية ودقة، ووفق الأطر والضوابط المعتمدة.

