مدير الحوزات العلمية يتوجه بالشكر للعميد "رادان"

أفادت وكالة مهر للأنباء،قال آية الله أعرافي، عضو مجلش الخبراء ومدير الحوزات العلمية في إيران، في تقديره للشعب ولقوى الأمن والشرطة والاستخبارات: لقد توجه الشعب بكل إيثار وفداء إلى الميدان، وقوى الأمن أيضاً وقفت بكل قوتها دفاعاً عن البلاد. إن هذا التناغم والإنسجام قام بإدارة مشهد أكثر تعقيداً من حرب الثمان السنوات المفروضة، وإن هذا المجد كان بفضل حضوركم وثباتكم.

وتابع: إن استقلال وحرية الدولة والأمة، مرهون بحضوركم المتفاني ودفاعكم المتين، لذا نحن جميعاً ندين لكم، وأنتم أيضاً يجب أن تكونوا مدركين لدوركم التاريخي.

وضمن تقديره لعمل قوى الأمن، تابع عضو المجلس الأعلى للحوزات العلمية قائلاً: في واحد من أكثر المنعطفات التاريخية حساسية، وقفت قوى الأمن الداخلي بشكل جهادي شجاع أمام مشروع العدو لقمع إيران وسلب الأمة الإيرانية استقلالها وعظمتها. لقد كانت لحظة مصيرية وتاريخية لتعيين مصير الإسلام والثورة، وأنتم والشعب إلى جانبكم، صنعتم هذه الملحمة العظيمة.

في نهاية كلمته، توجه آية الله أعرافي للعميد رادان، قائد قوى الأمن الداخلي بالشكر والتقدير قائلاً: تقبل الله جهادكم، وجعلنا وجعلكم الله من جنود صاحب الزمان (عج) والثورة الإسلامية وقائد الثورة.

/انتهى/