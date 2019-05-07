أبطال طهران خارج دوري ابطال اسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن فريقي العاصمة طهران برسبوليس واستقلال دوري ابطال آسيا لكرة القدم اثر خسارة الاول امام باختاكور الاوزبكستاني 1-0 وتعادل الثاني مع الدحيل القطري 1-1.

ففي طشقند خسر برسبوليس في مباراته مساء الاثنين امام باختاكور الاوزبكستاني 1-0 في اطار الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة.

وبهذه النتيجة خرج برسبوليس من المنافسة وخسر التأهل الى الدور الثاني بعد ان توقف رصيده عند 4 نقاط واحتلاله المركز الرابع والاخير في مجموعته، فيما ارتفع رصيد باختاكور الى 8 نقاط.

وضمن المجموعة نفسها فاز السد القطري علي الاهلي السعودي 2-0 ليرفع رصيده الي 10 نقاط ويضمن التاهل للدور التالي فيما تجمد رصيد الاهلي عند 6 نقاط في المركز الثالث.

وفي مباراة اخري تعادل استقلال طهران مع الدحيل القطري 1-1 في المباراة التي اقيمت مساء الاثنين، ليفقد أمله في التأهل الى الدور الثاني بدوري ابطال آسيا لكرة القدم.

وفي هذه المباراة التي اقيمت علي ستاد 'آزادي' بطهران في اطار الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة ، بادر استقلال للتسجيل في الدقيقة 54 بواسطة روزبه جشمي، وبعدها بدقيقتين سجل الدحيل القطري هدف التعادل بواسطة ادميلسون جونيور.

وبهذه النتيجة اخفق استقلال في التأهل الى الدور الثاني من مسابقة دوري ابطال آسيا اذ بلغ رصيده 5 نقاط، فيما رفع الدحيل القطري رصيده الي 8 نقاط.

وفي مبارة اخري من هذه المجموعة فاز الهلال السعودي علي العين الاماراتي 2-0 ليتصدر المجموعة برصيد 12 نقطة فيما تجمد رصيد العين عند نقطتين.

وتاهل من هذه المجموعة الهلال والدحيل ولا تاثير لمباراتي الجولة الاخيرة في الترتيب. /انتهى/.