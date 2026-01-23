  1. إيران
  2. السياسة
٢٣‏/٠١‏/٢٠٢٦، ٨:١٠ م

الإطار التنسيقي يستضيف قادة الأمن لبحث التطورات الأمنية في المنطقة

الإطار التنسيقي يستضيف قادة الأمن لبحث التطورات الأمنية في المنطقة

بحث الإطار التنسيقي، التطورات الأمنية في المنطقة، خلال اجتماعه في مكتب رئيس الحكومة المنتهية ولايته محمد شياع السوداني.

وافادت وكالة مهر للانباء، ان الإطار قال في بيان ، إن "رئيس مجلس الوزراء استضاف اجتماعاً لقادة الإطار التنسيقي، بحضور رئيس هيئة الحشد الشعبي، ونائب قائد العمليات المشتركة".

وأضاف أن الاجتماع استعرض الملف الأمني ومستوى الجهوزية والاستعداد للقوات المسلحة والأمنية، بمختلف صنوفها، في سياق الجهود التي تواصلت مع جولة رئيس مجلس الوزراء للشريط الحدودي الفاصل مع سوريا".

وتابع أن "الاجتماع ناقش التطورات الإقليمية والدولية، وخصوصاً ما يتعلق منها بالأحداث المتسارعة في سوريا، وقد شدد الاجتماع على ضرورة تكثيف الجهود الأمنية، لضمان استدامة الأمن والاستقرار الذي ينعم به وطننا العزيز".

/انتهى/

رمز الخبر 1967637
جواد ماستری فراهانی

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات