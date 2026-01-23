الإطار التنسيقي يستضيف قادة الأمن لبحث التطورات الأمنية في المنطقة

وافادت وكالة مهر للانباء، ان الإطار قال في بيان ، إن "رئيس مجلس الوزراء استضاف اجتماعاً لقادة الإطار التنسيقي، بحضور رئيس هيئة الحشد الشعبي، ونائب قائد العمليات المشتركة".

وأضاف أن الاجتماع استعرض الملف الأمني ومستوى الجهوزية والاستعداد للقوات المسلحة والأمنية، بمختلف صنوفها، في سياق الجهود التي تواصلت مع جولة رئيس مجلس الوزراء للشريط الحدودي الفاصل مع سوريا".

وتابع أن "الاجتماع ناقش التطورات الإقليمية والدولية، وخصوصاً ما يتعلق منها بالأحداث المتسارعة في سوريا، وقد شدد الاجتماع على ضرورة تكثيف الجهود الأمنية، لضمان استدامة الأمن والاستقرار الذي ينعم به وطننا العزيز".

/انتهى/