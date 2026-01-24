نزوح 33 ألف فلسطيني في شمال الضفة الغربية

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن "المعلومة"، أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أعلنت أنه لا يزال هناك 33 ألف لاجئ فلسطيني في شمال الضفة الغربية.

وذكر التقرير أن الهجمات العسكرية الصهيونية على الضفة الغربية، التي بدأت قبل عام، أدت إلى نزوح سكان المخيمات في المنطقة وتدمير منازل الفلسطينيين على نطاق واسع.

وأكدت الأونروا أنها ستواصل جهودها لتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين رغم الصعوبات الكثيرة.

تجدر الإشارة إلى أنه منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، كثّف الكيان الصهيوني هجماته الوحشية على الضفة الغربية، واحتجز عدداً كبيراً من سكان المنطقة.

