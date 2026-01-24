الولايات المتحدة تهاجم سفينة أخرى في منطقة البحر الكاريبي؛ ومقتل شخصين

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن روسيا اليوم، أن القيادة الجنوبية الأمريكية أكدت هجوماً آخر على سفينة، مدعيةً أنها استهدفت سفينة في المحيط الهادئ، زعمت أنها تابعة لأشخاص متورطين في تهريب المخدرات.

ووفقاً لبيان القيادة، "أكدت التقارير الاستخباراتية أن السفينة كانت تبحر على طول طريق معروف لتهريب المخدرات في شرق المحيط الهادئ".

وأكدت القيادة الجنوبية الأمريكية مقتل شخصين وإنقاذ آخر، مدعيةً أن هؤلاء الأشخاص متورطون في تجارة المخدرات.

وبحسب تقديرات شبكة سي بي إس الإخبارية، دمر الجيش الأمريكي عشرات السفن قبالة سواحل أمريكا اللاتينية في الأشهر الأخيرة بذريعة مكافحة تهريب المخدرات؛ وهي عمليات أسفرت عن مقتل أكثر من مئة شخص.

وقد وصفت منظمات حقوق الإنسان هذه العمليات الأمريكية بأنها إعدامات خارج نطاق القضاء وجرائم حرب.

