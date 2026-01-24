  1. إيران
وفد برلماني إيراني يتوجه إلى البحرين

 غادر الوفد البرلماني للجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى المنامة لحضور الدورة السادسة عشرة للجمعية البرلمانية الآسيوية.

أفادت وكالة مهر للأنباء، غادر الوفد البرلماني للجمهورية الإسلامية الإيرانية، برئاسة نائب رئيس البرلمان "حاجي بابائي"، طهران متجهاً إلى المنامة قبل دقائق لحضور الدورة السادسة عشرة للجمعية البرلمانية الآسيوية APA.

