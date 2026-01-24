وفد برلماني إيراني يتوجه إلى البحرين

أفادت وكالة مهر للأنباء، غادر الوفد البرلماني للجمهورية الإسلامية الإيرانية، برئاسة نائب رئيس البرلمان "حاجي بابائي"، طهران متجهاً إلى المنامة قبل دقائق لحضور الدورة السادسة عشرة للجمعية البرلمانية الآسيوية APA.
