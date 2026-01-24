  1. إيران
رسالة تنهئة من وزير الخارجية بمناسبة مولود أبي الفضل العباس (عليه السلام) ويوم المحاربين

بعث عباس عراقجي وزير الخارجية رسالة تهنئة بمناسبة مولود أبي الفضل العباس (عليه السلام) ويوم المحاربين القدامى.

وأفادت وكالة مهر للأنباء قال عراقجي في هذه البرقية: إن مولد أبي الفضل العباس (عليه السلام)، رمز التضحية والوفاء، والذي يُسمى بحق يوم المحاربين القدامى، هو يوم لتكريم صبر وتضحيات أبطال هذا الوطن، الذين كانوا ضامنين لشرف إيران وسمعتها بتضحياتهم.

وأضاف: بمناسبة هذه المناسبة المباركة، أتقدم بأحر التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة يوم المحاربين القدامى إلى جميع المحاربين القدامى وأسرهم الكريمة، وخاصةً إلى زملائي المحاربين القدامى في وزارة الخارجية، وأدعو الله العلي القدير أن يديم عليهم الصحة والعافية.

