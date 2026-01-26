انطلاق الدورة السادسة عشرة للجمعية العامة للبرلمانات الآسيوية في المنامة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه انطلقت الدورة السادسة عشرة للجمعية العامة للبرلمانات الآسيوية رسميًا صباح اليوم (الاثنين ) بحضور حميد رضا حاجي بابائي، نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي، والوفد البرلماني لجمهورية إيران الإسلامية، الذي تستضيفه البحرين.

ويشارك في هذا الاجتماع الدولي ممثلون رفيعو المستوى ورؤساء برلمانات من أكثر من 19 دولة، من بينها الصين، وروسيا، وباكستان، وتركيا، وجمهورية أذربيجان، وسلطنة عمان، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وطاجيكستان، وقطر، وإندونيسيا، وتايلاند، وكمبوديا، وبوتان، وفلسطين، وقبرص، والأردن، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات دولية.

تم تحديد الموضوع الرئيسي والمحوري للدورة السادسة عشرة للجمعية العامة على النحو التالي: "دور البرلمانات الآسيوية في تعزيز الحوار بين الثقافات والحضارات في آسيا: الفرص والتحديات والمسارات المستقبلية".

ويسعى المشاركون في هذه الدورة، من خلال المشاورات البرلمانية، إلى شرح الحلول السلمية لمعالجة التحديات الإقليمية وتعزيز الروابط الثقافية بين الدول الآسيوية.

وتجدر الإشارة إلى أن فريقًا متخصصًا من ممثلي مجلس الشورى الإسلامي، يضم كلًا من محسن زنغنه، رئيس المجموعة البرلمانية الآسيوية، وعلي رضا سليمي، رئيس اللجنة الدائمة للتخطيط والميزانية، وعباس بابي زاده ، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة، وفاطمة جرارة، رئيسة لجنة الشؤون الثقافية والاجتماعية، سيرافق نائب رئيس المجلس.

واستنادًا إلى الخطط الموضوعة، وإلى جانب المشاركة الفعّالة في الجلسات العامة والمتخصصة للجمعية، سيشرح أعضاء الوفد البرلماني لبلادنا مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية في اللجان الأربع (الثقافية والاقتصادية والميزانية والسياسية).

كما يتضمن برنامج الوفد الإيراني المكثف عقد اجتماعات ثنائية مع رؤساء البرلمانات وكبار المسؤولين في الدول الأعضاء في الجمعية العامة للبرلمانات الآسيوية على هامش هذه القمة. وتهدف هذه المشاورات إلى تطوير العلاقات البرلمانية، وتعزيز التعاون الاقتصادي، وتنسيق المواقف المشتركة على الساحة الدولية.

