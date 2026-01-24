  1. إيران
  2. السياسة
٢٤‏/٠١‏/٢٠٢٦، ٥:٣٦ م

قائدا القوات البرية للجيش: وحدة القوات المسلحة الایرانیة اساس اخفاق العدو في اثارة الازمات

اعتبر قائد القوات البرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية العميد علي جهانشاهي اليوم السبت، وحدة القوات المسلحة، اساس اخفاق العدو في اثارة الازمات وقال ان التعاضد وزيادة التنسيق بين القوات المسلحة يضطلع بدور مؤثر في النهوض بالجهوزية في ظروف الأزمة وفشل العدو في نيل مآربه الخبيثة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اضاف العميد جهانشاهي في اجتماع عقده اليوم السبت مع قائد القوات البرية للحرس الثوري بمناسبة يوم الحرس الثوري، ان عقد جلسات للتعاون يلعب دورا كبيرا في تعزيز مستوى التعاون والتنسيق بين القوات المسلحة لا سيما في تنفيذ المهام المشتركة والاستراتيجية.

واضاف ان عقد جلسات للتعاون بين القوات المسلحة يسهم في تعزيز الردع وزيادة السرعة والدقة في اتخاذ القرار، وكلما عقد المزيد من هذه الجلسات كلما زاد الانسجام بين القوات وساهم في رفع معنوياتها.

واكد قائد القوات البرية للجيش اننا صامدون حتى النهاية في الذود عن الوطن. ان جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية والى جانب قوات حرس الثورة الاسلامية، وقوات الشرطة والتعبئة الجماهيرية سيدافعون معا وبصوت واحد عن ايران الاسلامية والدين الاسلامي الحنيف واهداف وتطلعات الثورة الاسلامية وقائد الثورة الاسلامية والشعب الايراني الكريم، ولن يتوانوا عن بذل اي تضحيات في هذا السبيل.

