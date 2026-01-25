بيان من منظمة أهل البيت (ع) الإندونيسية دعما لقائد الثورة الاسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يأتي هذا البيان، عقب نشر بيانٍ من قِبَل مئة عالمٍ من علماء العالم الإسلامي.

وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

رئيس وأعضاء المجلس الاستشاري لمنظمة أهل البيت (ع) الإندونيسية

عقب نشر البيان الصادر عن مئة عالمٍ بارزٍ من علماء العالم الإسلامي، وإذ نوافق موافقةً تامةً وصريحةً على جميع بنوده وأحكامه، فإننا نعرب عن تأييدنا الراسخ والواضح للمواقف المعلنة في هذا البيان.

نؤمن بأنّ مواقف المرشد الأعلى للثورة الإسلامية، سماحة آية الله العظمى الإمام الخامنئي (مد ظله العالي)، الحكيمة والشجاعة والمستنيرة، في الدفاع عن كرامة الأمة الإسلامية، ومواجهة نظام الهيمنة، ونصرة الشعوب المظلومة، والوقوف في وجه الكبرياء العالمي، مستمدة من تعاليم الإسلام المحمدي (ص) الاصيل واستمرارًا لنهج النبي الاكرم (ص) وأهل البيت الطاهرين (ع)، ويُعدّ تأييد هذه المواقف تأييدًا لكرامة الأمة الإسلامية واستقلالها ووحدتها.

كما أننا، انطلاقاً من الأسس الراسخة للفقه الإسلامي، وفي ضوء الأدلة السياسية والميدانية الواضحة، نعتبر سياسات وأفعال دونالد ترامب، الرئيس الأميريكي، العدائية، بما في ذلك دوره المباشر في إشعال الحروب، وفرض عقوبات قاسية على الدول، وتهديد الدول الإسلامية باستمرار، واغتيال قادة المقاومة، ودعمه العلني لجرائم الكيان الصهيوني ضد الشعوب المضطهدة، ولا سيما المسلمين، مثالاً صارخاً للحرب مع الأمة الإسلامية، ونؤكد أنه عدوٌّ لها.

وندعو جميع العلماء والمفكرين والنخب والأحرار في العالم الإسلامي إلى الحفاظ على الوحدة والبصيرة واليقظة، ومقاومة مشاريع الغطرسة العالمية والتيارات التفرقة، ودعم جبهة المقاومة الإسلامية، واتخاذ خطوات نحو تحقيق الكرامة والعدل ومستقبل مشرق للأمة الإسلامية.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

رئيس وأعضاء المجلس الاستشاري لمنظمة أهل البيت (ع) في إندونيسيا.

أسماء الموقعين:

الأستاذ الدكتور أوتونج سليمان - رئيساً

الأستاذ الدكتور هاشم عدنان

سيد أحمد بن محمد براقبة

سيد عثمان شهاب

سيد حسن بن أحمد العيدروس

سيد علي العيدروس

سيد هاشم بن عمر الحبشي

سيد محمد بن علوي بن الشيخ أبو بكر

سيد أحمد بن عيدروس

سيد حميد بن علوي الهدار

سيد أحمد حافظ الكاف

سيد عبدالله بن عبدالقادر العريدي

الأستاذ الدكتور رضوان حمز

الأستاذ الدكتور شمسونار

