بارزاني والسامرائي يرحبان بترشيح المالكي لمنصب رئيس الوزراء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال بارزاني في بيان، "نرحب بقرار الإطار التنسيقي بتسمية نوري المالكي مرشحاً لمنصب رئيس وزراء العراق، وبهذه المناسبة، نهنئ المالكي بترشيحه للمنصب، متمنين له النجاح والتوفيق".

وأضاف: "نؤكد بأننا سنكون داعمين له في معالجة القضايا والخلافات، وتجاوز العقبات والتحديات التي تواجه البلاد."

من جانبه، قال رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي في بيان، "نؤكد في هذه المرحلة الدقيقة أهمية المضي بالمسار الدستوري وتوحيد المواقف الوطنية بما يضمن استقرار العراق وانتظام عمل مؤسساته، ودعم الجهود الرامية إلى تشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق تطلعات المواطنين".

وأضاف: "وفي هذا السياق، نبارك لنوري المالكي ترشيحه، ونعرب عن دعمنا لخيارات الإطار التنسيقي، إيماناً بأهمية التوافق والعمل المشترك لخدمة العراق وشعبه".

وتابع: "كما نتقدم بالشكر والتقدير إلى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني على ما بذله من جهود مع حكومته خلال السنوات الأربع الماضية، وما تحقق فيها من عمل ومسؤولية في خدمة العراق".

