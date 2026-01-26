انقطاع الكهرباء عن نحو مليونى أمريكي بسبب تجمد الخطوط

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها تسببت عاصفة شتوية شديدة ضربت مناطق متفرقة من الولايات المتحدة منذ يوم الجمعة في انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من مليون منزل.

وبحسب موقع PowerOutage.us، وهو موقع إلكتروني يرصد انقطاعات التيار الكهربائي لحظة بلحظة، فقد انقطع التيار الكهربائي عن حوالي ١.٧ مليون مشترك حتى ظهر يوم الأحد بالتوقيت المحلي.

وكانت ولايات جنوبية، من بينها تينيسي وميسيسيبي ولويزيانا وجورجيا وتكساس، من بين الولايات الأكثر تضررًا من انقطاع التيار الكهربائي الواسع النطاق.

أفادت شبكة NBC أن 23 ولاية، من جنوب الولايات المتحدة إلى شمالها الشرقي، أعلنت حالة الطوارئ.

ووفقًا لشبكة CNBC، وصلت درجات الحرارة إلى ما بين 20 و30 درجة فهرنهايت تحت الصفر في بعض المناطق.

