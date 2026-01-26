حاجي بابائي يشيد بموقف باكستان من الاضطرابات الأخيرة وحرب الـ12 يوما

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى أفنان الله خان، رئيس الكتلة البرلمانية الباكستانية في اجتماع الجمعية العامة للبرلمانات الآسيوية، مع حميد رضا حاجي بابائي، نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي، على هامش الدورة السادسة عشرة للجمعية العامة للبرلمانات الآسيوية، وناقشا ضرورة تعزيز الأمن الإقليمي ومواجهة التهديدات المشتركة.

وفي هذا اللقاء، أشاد حاجي بابائي بموقف باكستان من الأحداث الأخيرة وحرب الـ12 يوما مشيرًا إلى إحباط مخططات العدو ضد الشعب الإيراني، وقال: "لقد نجحنا في وضع أمريكا عند حدها للمرة الثانية هذا العام". كان لدى ترامب والحزب الحاكم في الولايات المتحدة آمال كبيرة في التحركات الأخيرة، وسعوا إلى تغيير الوضع في إيران عبر إثارة أزمة، لكن رغم كل هذه المحاولات، لم ينجحوا في تغيير أي شيء. ومع ذلك، لا يُشكل الإحراج عائقًا أمام شخص مثل ترامب. نحن نثق بشعبنا، وكما رأيتم في 12 يناير، كان لهم حضور قوي في دحر الفتنة، لكن أمريكا، بانتهاكها للأعراف الدولية، حوّلت العالم إلى ساحة غير آمنة.

وانتقد ترامب النهج السلبي لبعض الحكومات تجاه تجاوزات واشنطن، وأضاف: "أمريكا تهاجم دولًا مثل كندا وأوروبا، وتختطف رئيس فنزويلا، بل وتهدد دولًا في المنطقة. ويؤكد ترامب صراحةً أنه بحاجة إلى نفط هذه الدول للسيطرة على أوروبا من خلال ذلك. من سمات ترامب أنه يُهين علنًا، تتسم أوروبا أيضًا بسهولة التسامح مع هذه الإهانات. هذا يُظهر أن الدول التي ازداد حجمها عجزت عن مواجهة أمريكا. كنا نعتقد أن أوروبا شريكة لأمريكا، لكننا نرى الآن أنها مجرد مُزوّدة للخدمات."

وأشاد نائب رئيس البرلمان بمواقف باكستان النزيهة، مؤكدًا على ضرورة تبني موقف موحد وقوي في الجمعية البرلمانية الآسيوية بشأن غزة والأمن الإقليمي، وإدانة الأعمال الأمريكية غير القانونية.

رئيس الكتلة البرلمانية الباكستانية: ليس لدى جميع الدول القدرة على مواجهة أمريكا كما تفعل إيران

عقب الاجتماع، أعرب رئيس الكتلة البرلمانية الباكستانية عن تضامنه الكامل مع الشعب الإيراني، قائلاً: لقد شعرنا بقلق بالغ على إخواننا وأخواتنا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الأيام الأخيرة. ندعمكم دائمًا ونؤمن بأن إيران تقف إلى جانب الحق والعدل. للشعب الإيراني تاريخ عريق وطويل، وقد دافع عن وطنه ببسالة.

وانتقد أفنان الله خان التدخلات الخارجية، قائلاً: ليس للأمريكيين الحق في القدوم من أماكن بعيدة وفرض مهام على شعوب هذه المنطقة، ولكن الحقيقة هي أن ليس لدى جميع الدول، مثل إيران، القوة الكافية لمواجهة أمريكا والوقوف في وجهها. لقد كان أداء إيران في مواجهة المؤامرات والحروب المفروضة عليها مؤخرًا جيدًا للغاية.

وتابع: يجب أن نتفق على موقف واحد في مختلف القضايا لمواجهة دولة كأمريكا.

واختتم قائلاً: نحن سعداء للغاية بهزيمة الإرهاب ومن سعوا إلى الفوضى وإشعال ثورة زائفة في إيران. يسعى الأعداء إلى تدمير الدول الإسلامية واحدة تلو الأخرى، ولكن بالعمل معًا سننتصر، وستظل باكستان دائمًا تدعم إيران وتقف إلى جانبها.

/انتهى/