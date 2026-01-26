  1. القدس و فلسطین
أبو عبيدة: حماس سلمت جميع الأسرى "الإسرائيليين"

أعلن المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام أنه تم تسليم جميع الأسرى الصهاينة الأحياء والأموات إلى الكيان دون تأخير، على الرغم من أن الكيان الصهيوني لم يفِ بالتزاماته.

أفادت وكالة مهر للأنباء، أعلن أبو عبيدة، المتحدث باسم الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان يوم الأحد: "رغم عدم امتثال الإحتلال ووقوع عشرات الانتهاكات لحقوق الإنسان والمجازر، فقد سلمنا جميع الأسرى الأحياء والأموات في أسرع وقت ممكن ودون أي تأخير".

وأكد أن كتائب عز الدين القسام سلمت جميع من كانوا بحوزتها، أحياءً وأمواتاً، في أسرع وقت ممكن ودون أي تأخير.

وأضاف المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام: "في ظروف معقدة وشبه مستحيلة، حاولت كتائب القسام استخراج وتسليم جميع جثث أسرى العدو بعلم الوسطاء".

ودعا أبو عبيدة الوسطاء في بيانه إلى الالتزام بمسؤولياتهم وإجبار تل أبيب على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

وبخصوص جثة الجندي رون غويلي، قال إنهم أبلغوا الوسطاء بجميع التفاصيل والمعلومات المتوفرة لديهم حول مكان جثة الأسير الصهيوني.

وأشار المتحدث باسم كتائب القسام إلى أن ما يؤكد صحة تصريحاته هو أن جيش الإحتلال الإسرائيلي يقوم حالياً بتفتيش أحد المواقع بناءً على معلومات قدمتها كتائب القسام للوسطاء.

