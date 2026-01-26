حاجي بابائي: ينبغي على الدول الآسيوية اتخاذ موقف حازم ضد الهيمنة الأمريكية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك في تصريح ادلى به حاجي بابائي خلال لقائه بـ "كريانغكراي سيريراك"، نائب رئيس مجلس الشيوخ ورئيس الوفد البرلماني التايلاندي على هامش الدورة السادسة عشرة للجمعية العامة للبرلمانات الآسيوية، حيث ناقشا تطوير العلاقات التاريخية والتحديات الدولية.

وفي هذا الاجتماع، أشار حاجي بابائي، مستشهداً بتاريخ العلاقات الممتدة لسبعين عاماً بين البلدين والدور التاريخي لشخصيات مثل الشيخ أحمد قمي في الروابط الثقافية بينهما، إلى أن "ترامب يسعى إلى هيمنة جديدة في العالم يعتبر نفسه فيها معياراً لجميع القوانين".

واعتبر السيطرة على موارد الدول الاخرى، والتعرض لأوروبا وفنزويلا، وقتل المدنيين في غزة، نوعا من اللامبالاة السياسية وقال: لقد أدى فشل الولايات المتحدة المستمر في الالتزام بالمعايير إلى ظهور نوع من الفاشية التي تُهدد العالم.

وأكد أن إيران قادرة بدعم من الشعب على احباط أي تدخل أجنبي ، مضيفاً أن قوة الجمهورية الإسلامية هي نتاج ثلاثة أركان وهي "حضور الشعب الشامل"، و"حضارة تمتد آلاف السنين"، و"الإسلام المحمدي الاصيل". هذه الأركان هي التي دفعت الأعداء إلى التراجع في حرب الأيام الاثني عشر، وإلى قبول الهزيمة في الفتنة الإرهابية الأخيرة التي نُفذت بتوجيه مباشر من ترامب. نتوقع أن تتخذ 44 دولة آسيوية، اليوم في الجمعية العامة، موقفًا حازمًا ضد هذه التجاوزات الدولية والتحركات أحادية المحور.

وخلال الاجتماع، أشار نائب رئيس مجلس الشيوخ التايلاندي، في معرض حديثه عن العلاقات الودية العريقة بين البلدين، إلى المتابعة الدقيقة للتطورات في إيران، قائلاً: "نتابع الأخبار المتعلقة بإيران بقلق، ونؤمن بأن العلاقات الدولية يجب أن تقوم على احترام السيادة الوطنية للدول. وتؤكد تايلاند على الحل السلمي للقضايا عبر الحوار والالتزام بميثاق حقوق الإنسان، بما يضمن أقل قدر من الضرر للشعوب".

وفي معرض حديثه عن الأسباب الداخلية للتطورات الأخيرة في إيران، صرّح قائلاً: "إيران بلد ذو تاريخ استثنائي، ونحن ندرك أن التطورات الأخيرة والمشاكل التي نشأت هي نتيجة تدخل دول اخرى؛ وتوجد مشاكل مماثلة في جنوب تايلاند بسبب التدخل الأجنبي. نحن على دراية بما حدث في إيران، لكننا نؤمن بأن إيران دولة مستقلة، وأن الحكم فيها يجب أن يكون منوطًا بالشعب الإيراني وحده".

وأشار إلى قدرات تايلاند في إنتاج "الأطعمة الحلال" وسيتم عرض مقترح بهذا الشأن في اجتماع اليوم، قائلًا: "إن هوية إيران تتشكل على أساس الشعب والحضارة والإسلام، وهذه الجذور هي التي جعلتكم تصمدون في وجه الضغوط؛ ونأمل أن يعود الاستقرار والسلام التامان إلى إيران."

