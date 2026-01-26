50 شخصاً في عداد المفقودين بعد انقلاب قارب في البحر الأبيض المتوسط

أفادت وكالة مهر للأنباء، أنقذت سفينة تجارية الناجي الوحيد ونُقل إلى مستشفى في مالطا لتلقي العلاج.

وقال الناجي إن القارب أبحر من ليبيا يوم الخميس وانقلب في اليوم التالي. وكان الناجي مُتشبثًا بحطام القارب ويطفو على الماء قبل إنقاذه. وانطلقت عملية بحث وإنقاذ عقب الحادث، ولا يزال 50 شخصًا في عداد المفقودين.

وأظهرت بيانات المنظمة الدولية للهجرة أن 14 شخصًا فُقدوا أو لقوا حتفهم في البحر الأبيض المتوسط منذ بداية هذا العام. وبلغ عدد الوفيات والاختفاءات على طول هذا البحر 1873 حالة في عام 2024.

