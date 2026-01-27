الإعتداء على 43 مسجد في مشهد خلال الأحداث الأخيرة

أفادت وكالة مهر للأنباء، صرّح حجة الإسلام أمير حسين أحمدنيا قائلاً: "في هذه الأيام، لا ينبغي أن ننسى المساجد التي تعرضت للهجوم؛ فهذه إحدى المهام التي وضعناها على جدول أعمال شؤون المساجد".

وأضاف نائب الشؤون الاجتماعية والثقافية في مركز إدارة شؤون المساجد بمحافظة خراسان: "من الحلول الممكنة لهذه المشكلة إنشاء متاحف ومعارض صغيرة عند أبواب هذه المساجد. ندعو جميع المنظمات وبلدية مشهد إلى تقديم المساعدة في هذا الشأن إن أمكن".

وتابع قائلاً: "ستُظهر هذه المعارض والمتاحف بوضوح أن من تسببوا في الفوضى ليسوا من الشعب، بل هم العدو. ثلث مساجد البلاد المتضررة تقع في خراسان رضوي، وتعرض 43 مسجداً للهجوم في مشهد".

وأوضح أحمدنيا: "كان العدو يتطلع إلى بدء أعمال القتل والاضطرابات في البلاد من مشهد. وقد أولى العدو اهتماماً خاصاً لمشهد، لذا يجب علينا تعزيز وعينا".

