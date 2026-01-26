  1. إيران
  2. المجتمع
٢٦‏/٠١‏/٢٠٢٦، ٥:٠٥ م

نحو 3000 مصاب في الحوادث الأخيرة راجعوا المستشفيات الأسبوع الماضي

نحو 3000 مصاب في الحوادث الأخيرة راجعوا المستشفيات الأسبوع الماضي

نحو 3000 مصاب من اعمال الشغب الاخيرة كانوا يتلقون العلاج في منازلهم راجعوا المستشفيات الأسبوع الماضي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قدّم حسين كرمانبور، رئيس مركز العلاقات العامة والمعلومات بوزارة الصحة، تقريرًا عن الإجراءات الطبية المتخذة في الحوادث الأخيرة خلال اجتماع "حوار مع أعضاء وسائل الإعلام".

وأشار إلى الجهود المتواصلة التي يبذلها الكادر الصحي في البلاد، قائلاً: "أُجريت 12986 عملية جراحية في المراكز الطبية. كما عاد خلال الأيام القليلة الماضية مرضى كانوا يتلقون العلاج في منازلهم إلى المستشفيات، وأُحيل نحو 3000 منهم إلى المراكز الطبية".

وقدّم كرمانبور أيضًا تقريرًا عن حجم الأضرار التي لحقت بالمراكز الطبية وسيارات الإسعاف، وعن عملية نقل المصابين وعلاجهم من قِبل خدمات الطوارئ في البلاد.

وتابع رئيس مركز العلاقات العامة والمعلومات بوزارة الصحة حديثه بالتأكيد على أهمية المعلومات الدقيقة والمسؤولة وفي الوقت المناسب في مجال الصحة، موضحاً الاعتبارات الضرورية في نشر الأخبار في هذا المجال.

/انتهى/

رمز الخبر 1967773
جواد ماستری فراهانی

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات