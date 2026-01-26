نحو 3000 مصاب في الحوادث الأخيرة راجعوا المستشفيات الأسبوع الماضي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قدّم حسين كرمانبور، رئيس مركز العلاقات العامة والمعلومات بوزارة الصحة، تقريرًا عن الإجراءات الطبية المتخذة في الحوادث الأخيرة خلال اجتماع "حوار مع أعضاء وسائل الإعلام".

وأشار إلى الجهود المتواصلة التي يبذلها الكادر الصحي في البلاد، قائلاً: "أُجريت 12986 عملية جراحية في المراكز الطبية. كما عاد خلال الأيام القليلة الماضية مرضى كانوا يتلقون العلاج في منازلهم إلى المستشفيات، وأُحيل نحو 3000 منهم إلى المراكز الطبية".

وقدّم كرمانبور أيضًا تقريرًا عن حجم الأضرار التي لحقت بالمراكز الطبية وسيارات الإسعاف، وعن عملية نقل المصابين وعلاجهم من قِبل خدمات الطوارئ في البلاد.

وتابع رئيس مركز العلاقات العامة والمعلومات بوزارة الصحة حديثه بالتأكيد على أهمية المعلومات الدقيقة والمسؤولة وفي الوقت المناسب في مجال الصحة، موضحاً الاعتبارات الضرورية في نشر الأخبار في هذا المجال.

