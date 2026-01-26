الحرس الثوري : يقظة القوات الأمنية ودعم الشعب احبط المخطط الأمريكي الصهيوني الكبير في البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اضاف البيان رقم 3 الصادر عن جهاز استخبارات الحرس الثوري : العدو شكل غرفة قيادة بمشاركة 10 أجهزة استخباراتية معادية، مباشرة بعد حرب الـ 12 يوما وكان الهدف من هذه الخطة هو إثارة فوضى داخلية، والترويج للفتن، والتدخل الخارجي بهدف تهديد وجودي ضد الجمهورية الاسلامية.

وبحسب هذا البيان، فإن اعتقال واستدعاء 735 عنصرا مرتبطين بشبكات معادية للأمن، ودعوة وتوجيه 11000 فرد من الزمر الهشة، وضبط 743 قطعة سلاح غير مصرح بها، مضافا الى تحديد هوية 46 عنصرا على صلة بأجهزة خارجية، كل ذلك ياتي ضمن التدابير التي اتخذتها منظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني في مواجهة التحريض على زعزعة الامن الداخلي.

وتابع البيان : إن تحركات العدو الرامية الى نشر العنف ظهرت في توظيف الإرهابيين والغوغائيين لاستغلال المسيرات الشعبية، وذلك بدعم خارجي مباشبر من قبل قادة سياسيين وأمنيين؛ مبينا ان هذه المخطط تضمن عمليات التلاعب بخوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي واستخدامها في مجال التحريض على العنف، وتوجيه ممنهج للبلطجية والجناة، وتنفيذ عمليات قتل بحق المواطنين وتوجيه الاتهام فيها الى القوات الامنية.

وخلص البيان الصادر عن استخبارات الحرس الثوري، الى ان الإجراءات التي اتخذتها وفق جدول مهامها، تمثلت في التسلل الى شبكات الاتصالات الخاصة بالمشاغبين، ومراقبة الشبكات الإرهابية داخل المناطق الحدودية، واستخدام العناصر المغرر بها في عمليات التسلل العكسي، ومواصلة الجهود للكشف عن الشبكات الضالعة في اعمال الشغب والتصدي لها بحزم.