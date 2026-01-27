ايران تستلم رئاسة اللجنة الاقتصادية للجمعية البرلمانية الآسيوية لعام 2026

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال محسن زنغنه، رئيس الكتلة البرلمانية للجمعية البرلمانية الآسيوية التابعة لمجلس الشورى الإسلامي، على هامش الجمعية العامة للدورة السادسة عشرة للجمعية في المنامة، في معرض حديثه عن التشكيل المستقبلي لأعضاء هيئة رئاسة هذه الجمعية: "في هذه الفترة، تولت دولة البحرين رئاسة الجمعية، وأُسندت رئاسة اللجنة الاقتصادية إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأضاف: هذا يعني أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستستضيف في عام 2026 نحو 60 اجتماعًا ونشاطًا للجنة الاقتصادية التابعة للجمعية البرلمانية الآسيوية، وهو أمر ذو أهمية سياسية واقتصادية بالغة، إذ تُعتبر اللجنة الاقتصادية أهم لجان الجمعية البرلمانية الآسيوية، ولا ترغب الدول في التنازل عن رئاستها بسهولة.

وتابع زنغنه: نظرًا لأن البحرين كانت تترأس هذه اللجنة خلال الفترة الحالية، فسيتم نقل رئاسة اللجنة الاقتصادية رسميًا من البحرين إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العام المقبل. وستبقى لجنة الميزانية في يد قطر.

وصرح رئيس الكتلة البرلمانية للجمعية البرلمانية الآسيوية في مجلس الشورى الإسلامي: كما تم تسليم اللجنة الثقافية والاجتماعية إلى طاجيكستان من خلال مشاورات أجرتها الأمانة العامة بدعم من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهو ما يمثل فرصة سانحة لتعزيز التعاون الثقافي على مستوى الجمعية، نظرًا للتقارب اللغوي والثقافي بين طاجيكستان وإيران.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أنه فيما يتعلق باللجنة السياسية، أعربت باكستان أيضاً عن استعدادها، وتقرر أنه بعد المشاورات النهائية مع إسلام آباد، سيتم تسليم رئاسة هذه اللجنة رسمياً إلى باكستان لعام 2026. وبالتالي، تم تحديد تشكيل رئيس ونائب رئيس ورؤساء اللجان المتخصصة في الجمعية البرلمانية الآسيوية لعام 2026 بشكل كامل.

/انتهى/