سعر الذهب العالمي يتجاوز 5200 دولار

أفادت وكالة مهر للأنباء، وبناءً على تداولات الأسواق الدولية، تجاوز سعر الذهب حاجز 5200 دولار للأونصة في ثالث أيام التداول، متأثرًا بانخفاض قيمة الدولار، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 3.50% حتى الآن.

ويؤدي انخفاض قيمة الدولار الأمريكي دائمًا إلى ارتفاع سعر الذهب في الأسواق العالمية، لأنه يزيد من جاذبية شراء الذهب للمستثمرين غير الأمريكيين، ويجعله استثمارًا مربحًا، لا سيما في ظل انخفاض قيمة الدولار إلى أدنى مستوى له في أربع سنوات، وفقًا للتقديرات.

من جهة أخرى، يتوقع المستثمرون استمرار انخفاض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وتراجعها مجدداً خلال اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، على الرغم من اعتقاد البعض بثباتها.

وبعد التقلبات السريعة في أسعار الذهب بالأسواق العالمية، عدّلت البنوك الكبرى توقعاتها لمستقبل هذا المعدن النفيس؛ فبحسب رويترز، توقع دويتشه بنك أن يصل سعر أونصة الذهب هذا العام إلى 6000 دولار، مع استمرار البنوك المركزية والمستثمرين في شراء الذهب بالعملات غير الدولارية.

كما لم يتخلف سعر الفضة عن ركب التقلبات السعرية الأخيرة، إذ تجاوز، وفقاً لأحدث الإحصاءات، 115 دولاراً للأونصة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 8.75%.

