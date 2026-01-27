مسؤول تركي: نعتبر التدخل في الشؤون الداخلية لإيران أمرا غير مقبول

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى عبد القادر أونن، رئيس الكتلة البرلمانية التركية في الجمعية البرلمانية الآسيوية، يوم (الاثنين على هامش الدورة السادسة عشرة للجمعية، وتحدث مع حميد رضا حاجي بابائي، نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي.

وشدد نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي على ضرورة الشفافية في مواقف الجمعية البرلمانية الآسيوية، مضيفًا: "لقد استهدف الكيان الصهيوني جميع دول المنطقة، لذا يجب على هذه الجمعية أن تعبر عن مواقفها بشكل أكثر وضوحًا وعملية وشفافية". سنشارك بكل سرور في دورة الاتحاد البرلماني الدولي القادمة في تركيا، بما يُسهم في تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين.

وأشاد حاج بابائي بالمواقف الأخوية للحكومة والبرلمان التركيين، قائلاً: "إن الاحتجاجات الشعبية القائمة على قضايا اقتصادية أمر طبيعي في أي بلد، ولكن في الأحداث الأخيرة، سعى الكيان الصهيوني والولايات المتحدة إلى تحويل الاحتجاجات إلى فوضى وحرب أهلية من خلال تحريض جماعات معادية منظمة داخل البلاد".

وأوضح:"لقد تحلت قواتنا الأمنية بالصبر في مواجهة الهجمات الأولية، لكن الجماعات المعادية، التي تحمل فكر داعش، لجأت إلى العنف ونفذت مشروعاً إجرامياً، وألحقت أضراراً بالبلاد. وما إن اتضحت الطبيعة الإرهابية لهذه الأعمال لقوات الأمن، حتى سارعت إلى التدخل وحشدت الفتنة. وتُعد هذه الهزيمة ثاني انسحاب كبير للولايات المتحدة في المنطقة هذا العام".

إيران وتركيا لاعبان أساسيان للسلام في المنطقة

خلال هذا الاجتماع، أشاد عبد القادر أونن باستضافة البحرين ودور المحافل الدولية في تيسير المحادثات، وصرح قائلاً: "انطلاقاً من خبرتي التي امتدت لست سنوات في رئاسة جمعية البرلمان الآسيوي، واستضافة تركيا المرتقبة لقمة الاتحاد البرلماني الدولي، نؤمن بأن ازدهار المنطقة لا يتحقق إلا في ظل أمن مستدام. إيران وتركيا فاعلان مهمان ومؤثران، ونؤكد بوضوح أننا نعتبر أمن إيران أمننا الخاص".

وهنأ إيران على استضافتها جمعية البرلمان الآسيوي العام المقبل، وأثنى على أداء الأمانة الدائمة للجمعية في طهران، مضيفاً: "يسعدنا أن الوضع في إيران تحت السيطرة. نعتبر أي تدخل من أي دولة في الشؤون الداخلية الإيرانية أمراً غير مقبول، تماماً كما لا نسمح بمثل هذا التدخل في تركيا. استقرار إيران حيوي بالنسبة لنا، لأنكم إخواننا وستدعمكم تركيا في جميع المجالات".

/انتهى/