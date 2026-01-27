المحرضين الرئيسيين على العنف في غرب وشرق طهران في قبضة الأمن

أفادت وكالة مهر للأنباء، صرّح العميد سيد ماجد فايز جعفري، قائد شرطة الأمن العام في الأمن الداخلي، قائلاً: "أودّ إبلاغ الشعب الإيراني الكريم بأنه خلال الـ 48 ساعة الماضية، وجّه أبناؤكم في شرطة الأمن ، بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات والقضاء، ضربات قوية للمنظمة الإجرامية للمخربين والبلطجية والإرهابيين المرتبطين بالاستكبار العالمي، وذلك من خلال عدة عمليات استخباراتية واسعة النطاق.

وقد نجحوا في إلقاء القبض على 12 من المحرّضين الرئيسيين وقادة العصابات الذين أضرموا النار في أماكن عامة وحكومية ومركبات مدنية في غرب وشرق طهران الكبرى، وضبط كميات كبيرة من الأسلحة البيضاء والمواد الحارقة."

واختتم قائد شرطة أمن فرجه حديثه قائلاً: "أوجّه تحذيراً شديد اللهجة للمخربين. من الأفضل لهم أن يلتزموا بالقانون ويسلموا أنفسهم إلى أقرب مركز شرطة، وإلا سيواجهون رداً حازماً وحاسماً من الشرطة."

