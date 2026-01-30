وأفادت وكالة مهر للأنباء قال وزير الخارجية الايراني في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي: في رأينا، الحوار تحت التهديد لا يُعدّ تفاوضًا، ولا مكان لأساليب القيادة في تعاملاتنا.

القدرات الصاروخية الإيرانية لن تكون موضع تفاوض أبدًا

أكد عراقجي: نُعلن بكل حزم أن القدرات الدفاعية الإيرانية وقوتها الصاروخية، باعتبارها ركائز حماية الأمن القومي، لن تكون موضع تفاوض أو مساومة بأي شكل من الأشكال.

وشدد: أمن الشعب الإيراني خط أحمر بالنسبة لنا، ونحتفظ بحقنا في الحفاظ على البنية التحتية الدفاعية وتطويرها. لا تُتاجر أي دولة مع غيرها بأدواتها الدفاعية، وإيران ليست استثناءً من هذه القاعدة.

الكيان الصهيوني، بمؤامراته الخبيثة والمتعددة، يسعى إلى جرّ الآخرين إلى الحرب

كما صرّح وزير الخارجية قائلاً: "نتفق نحن وتركيا على أن التطورات الإقليمية تتجه نحو منحى خطير نتيجةً للتدخلات غير المشروعة لبعض القوى الخارجية، وأن الكيان الإسرائيلي، بمؤامراته الخبيثة والمتعددة، يسعى إلى جرّ الآخرين إلى الحرب، وإضعاف دول المنطقة وتفكيكها، ومواصلة توسعه وتجاوزاته". مضيفا: الجميع في المنطقة يتفق على أن هيمنة الكيان الصهيوني ونزعته الحربية لا حدود لها، وأنه يعتبر جميع دول المنطقة هدفاً لجشعه.

وتابع: هذا الخطر حقيقي وملموس، وتدركه جميع دول المنطقة جيداً. ولمواجهة هذه التهديدات المشتركة، التي تُنفّذ للأسف بدعم غير محدود من الحكومة الأمريكية وبعض الحكومات الغربية، يجب على الدول الإسلامية ودول المنطقة العمل بتنسيق تام.

وقال أيضاً بخصوص إمكانية لقاء مسؤولين أمريكيين: "لم يتم وضع خطة للقاء مع الولايات المتحدة بعد. نحن مستعدون لمفاوضات عادلة، ولكن يجب اتخاذ الترتيبات اللازمة لهذه المحادثات. لقد أجريت محادثات جيدة مع السيد فيدان اليوم في هذا الشأن، وسنواصل المشاورات".

أوروبا مدينة بأمنها للحرس الثوري الإيراني

إن قرار الاتحاد الأوروبي بتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية يدل على خطأ جسيم وتراجع تدريجي في عقلانية هذه المؤسسة. من المؤسف أن أوروبا، كمؤسسة متراجعة، فقدت القدرة على فهم مصالحها وانحرفت إلى مسار عاطفي.

لولا تضحيات الحرس الثوري الإيراني ومواجهته الحاسمة لإرهاب داعش، لكان المواطنون الأوروبيون اليوم يكافحون الإرهاب في شوارعهم. إن تصرف أوروبا الأخير "نكران جميل صارخ" لقوة ضمنت أمن المنطقة والعالم بتضحياتها. وتنصح إيران المسؤولين الأوروبيين بالتخلي عن النزعات العاطفية والعودة إلى مسار العقلانية قبل فوات الأوان، لأنهم سيدركون حتماً قريباً الأبعاد المدمرة لهذا الخطأ الاستراتيجي.

نطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

وقال عراقجي نطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ونطالب بالاستقرار والوحدة في سوريا

يجب الاستماع إلى إرادة الشعب العراقي

وأردف وزير الخارجية الايراني: يجب الاستماع إلى إرادة الشعب العراقي في الانتخابات الأخيرة، ونرفض أي تدخل قسري ينتهك سيادة هذا البلد. حيث اكد على ضرورة إنهاء الإبادة الجماعية الفلسطينية ومعاقبة المجرمين هو إرادة الجميع.

نؤكد على ضرورة إجراء حوارات وطنية بين جميع القبائل والجماعات المختلفة

و فيما يرتبط بالاوضاع في لبنان، قال عراقجي نؤكد على ضرورة إجراء حوارات وطنية بين جميع القبائل والجماعات المختلفة، وبالنسبة لعقيدة استراتيجية الأمن القومي اللبناني، يجب على الشعب اللبناني نفسه، والجماعات اللبنانية، والقبائل اللبنانية أن تقرر، ونحن ندعم نتائج هذه الحوارات.

إن سلامة وأمن وسلامة جيراننا أمرٌ بالغ الأهمية بالنسبة لنا

وبدوره قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، نجتمع بانتظام ونتناقش في القضايا الإقليمية والثنائية. وقد نُوقشت العديد من القضايا الثنائية في اجتماعات اليوم. ويُعدّ الاستقرار والأمن الإقليميان من بين الأولويات الأساسية لسياستنا الخارجية. ونؤمن بضرورة إيجاد حلول جديدة للمشاكل الإقليمية من خلال نهج المسؤولية الإقليمية. وسواء في الشرق الأوسط أو جنوب القوقاز أو البلقان، فإننا نُطوّر سياستنا على هذا الأساس.

وأضاف: "إن سلامة وأمن وسلامة جيراننا أمرٌ بالغ الأهمية بالنسبة لنا. ونحن نتابع عن كثب التطورات في إيران. ونعرب مجدداً عن حزننا العميق وتعازينا للشعب الإيراني على الخسائر في الأرواح التي وقعت خلال الاحتجاجات. ومن دواعي سرورنا أن هذه الأحداث قد هدأت إلى حد كبير، ونأمل أن يدوم هذا السلام".

وقال وزير الخارجية التركي: "إن استئناف المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة في جوٍّ بنّاء أمرٌ بالغ الأهمية لخفض التوترات الإقليمية. كما ستُمهد هذه المحادثات الطريق لرفع العقوبات المفروضة على إيران ودمجها في النظام الاقتصادي الدولي. وستُحقق هذه الخطوات إنجازاتٍ هامة لجميع الأطراف. وفي ظل الظروف الراهنة، يبدو تطبيع العلاقات في إطار اتفاق جديد أمراً ضرورياً".

تحاول إسرائيل إقناع الولايات المتحدة بشن ضربة عسكرية ضد إيران

وتابع قائلاً إنه أكد مجدداً استعداد تركيا لتقديم أي دعم ضروري لحل سلمي للقضايا، وقال: "من جهة أخرى، نرى أن إسرائيل تحاول إقناع الولايات المتحدة بشن ضربة عسكرية ضد إيران. هذه الجهود الإسرائيلية قد تُلحق ضرراً بالغاً بالاستقرار الهش في المنطقة. نأمل أن تتصرف الولايات المتحدة بحكمة وعقلانية وألا تسمح بحدوث مثل هذا الوضع. يجب على إسرائيل إنهاء سياساتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة."

لقد ركزنا جهودنا على الحفاظ على سلامة أراضي سوريا ووحدتها

وقال فيدان: "كانت سوريا أيضاً على جدول أعمالنا. نواصل تركيز جهودنا بحزم على الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها. كما تعلمون، هناك عملية وقف إطلاق نار تم تمديدها في 24 يناير/كانون الثاني. واليوم أُعلن عن التوصل إلى اتفاق بشأن هذه القضية. سنراقب عن كثب تنفيذ هذا الاتفاق. هذا الاندماج الحقيقي سيكون في مصلحة سوريا؛ وشروطه واضحة، وكلا الجانبين على دراية بها." يُعدّ النقل الآمن للسجناء من السجون إلى العراق ذا أهمية بالغة. ومن جهة أخرى، سنتابع عن كثب عملية تشكيل الحكومة الجديدة في العراق، جارنا المشترك، بعد الانتخابات البرلمانية هناك.

إيران وتركيا من القوى الفاعلة المهمة في منطقتهما الجغرافية

وتابع وزير الخارجية التركي المؤتمر الصحفي المشترك قائلاً: "أكدنا أنا وصديقي العزيز السيد عراقجي على أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار في العراق لبلادنا والمنطقة. ونحن على استعداد تام للعمل عن كثب مع الحكومة العراقية الجديدة في هذا الصدد. إيران وتركيا من القوى الفاعلة المهمة في منطقتهما الجغرافية. وفي هذا السياق، أعتقد أن استمرار هذه الاتصالات مفيد وضروري ليس فقط لعلاقاتنا الثنائية، بل أيضاً للأمن والازدهار الإقليميين. أشكر السيد عراقجي، صديقي العزيز، على هذه الزيارة والمحادثات التي أجريناها."

/انتهى/