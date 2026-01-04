بفضل جهود باحثي جامعة شريف، مرابح بقيمة 50 مليار دولار في إعادة تدوير النفط

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن جامعة شريف للتكنولوجيا، نجح فريق من الباحثين في الجامعة، يضم الدكتور سيد شهاب الدين آية اللهي، ومحمد حسين غضنفري، وحسن محاني، أعضاء هيئة التدريس في كلية الهندسة الكيميائية والبترولية، في تحسين عمليات الإنتاج وزيادة معدل استخلاص النفط من حقل كوبال. وأظهرت النتائج المكثفة لسنوات من العمل المخبري في هذا المشروع إمكانية استخراج مليار برميل إضافي على الأقل من النفط من هذا الحقل.

وفي هذا الصدد، قال آية اللهي، عضو هيئة التدريس في كلية الهندسة الكيميائية والبترولية والمشرف على المشروع: "إن وجود موارد هائلة من النفط والغاز في البلاد، والجهود المبذولة لتحسين استخلاص النفط من مكامن الهيدروكربونات، قد أدت إلى مناقشات حول زيادة استخلاص النفط من المكامن، وهو ما يُعدّ دائمًا من أهم أولويات قطاع النفط والغاز في البلاد. وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة، لا سيما بالنسبة لمكامن النفط الإيرانية، التي دخلت النصف الثاني من عمرها الإنتاجي وفقدت طاقتها الإنتاجية الأولية".



وأضاف: "يُعدّ حقل كوبال النفطي، الذي يضمّ خزانين كبيرين هما أسماري وبانجستان، من بين حقول النفط متوسطة الحجم في إيران، إذ يحتوي على أكثر من 10 مليارات برميل من النفط، بمعدل استخلاص يتراوح بين 15 و20 بالمئة. إضافةً إلى ذلك، يُعتبر هذا الحقل من أكثر الحقول تحديًا في إيران، ما يؤدي في بعض الحالات إلى توقف الآبار عن الإنتاج بسبب انسدادها بالإسفلتين". ولمعالجة هذه التحديات وتوفير طريقة مثلى لزيادة الاستخلاص من هذا الحقل، أُسند هذا المشروع البحثي إلى جامعة شريف للتكنولوجيا عام 2014. تشير التقديرات المختبرية والنمذجة الأولية إلى زيادة بنسبة 10% على الأقل في استخراج النفط، أي مليار برميل من النفط القابل للاستخراج، من هذا الحقل، وهو ما يعادل 50 مليار دولار من القيمة المضافة.

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