  1. إيران
  2. المجتمع
٠١‏/٠٢‏/٢٠٢٦، ١١:٠٦ ص

هيئة الطيران المدني الايراني: لم يتم إصدار أي إشعار جديد بشأن الرحلات

أعلنت هيئة الطيران المدني الايراني انه لم يتم إصدار أي إشعار جديد بشأن الرحلات.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال أبوذر شيرودي، رئيس هيئة الطيران المدني، على هامش إحياء ذكرى وصول الإمام الخميني (رحمه الله) إلى البلاد، بشأن وضع الرحلات الجوية: "لم يتم إصدار أي إشعار جديد للملاحين (NOTAM) للرحلات الجوية داخل البلاد، والإشعار الصادر كان امتدادًا للإشعار الصادر قبل ثلاثة أشهر، وجميع الرحلات تسير بشكل طبيعي".

وأضاف: "لم تتأثر الرحلات الجوية بالوضع الراهن، ومع ازدياد الطلب، ستزداد الرحلات تبعًا لذلك. ونظرًا لانخفاض عدد المسافرين، خفضت شركات الطيران عدد رحلاتها".

وأشار إلى أن: "أسعار تذاكر الطيران انخفضت عن الحد الأقصى المعلن. وفي الأسبوع الماضي، كانت أسعار الرحلات الداخلية أقل بكثير من الحد الأقصى المعلن".

وقال رئيس منظمة الطيران المدني: "لدينا حاليًا 170 طائرة عاملة ضمن أسطول الطيران الوطني".

كما صرّح شيرودي: "الرحلات الجوية الخارجية مستمرة، وشركتان فقط أجّلتا رحلاتهما لمدة شهرين".

ونفى أيضًا احتجاز طائرتين تابعتين للخطوط الجوية الإيرانية، وأضاف: "هناك خلاف حول طريقة وسعر دفع ثمن هاتين الطائرتين، وهذا الخلاف في طريقه إلى الحل".

/انتهى/

رمز الخبر 1967971
جواد ماستری فراهانی

سمات

