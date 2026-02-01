رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان: لن نسكت عن أي تهديد لأمن الشعب الإيراني في أي مكان في العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في اليوم الأحد خلال مراسم إحياء ذكرى وصول الإمام الخميني (رض) التاريخي إلى الوطن الإسلامي، والتي أقيمت في المكان الذي ألقى فيه الإمام الراحل خطبته في جنة الزهراء (س)، صرّح إبراهيم عزيزي، أثناء إحياء ذكرى الإمام الراحل وشهداء الثورة الإسلامية، قائلاً: "على مدى أربعة عقود من النضال من أجل مُثل وقيم الثورة الإسلامية، أثبت الشعب الإيراني العظيم أنه لا يمكن لأي تهديد أو ضغط أن يزعزع إرادته في حماية استقلال الوطن وكرامته".

وفي إشارة إلى الرسالة الواضحة لهذه المراسم للعالم، أضاف عزيزي: "من هذا المكان المقدس، الذي شهد بداية فصل جديد في تاريخ الأمة الإيرانية، وباسم الشعب الإيراني، أُحذّر الولايات المتحدة الأمريكية وكيان الاحتلال بأنكم لن تستطيعوا أبدًا زعزعة إرادة أمة عظيمة شجاعة ومخلصة، ثابتة في الدفاع عن مبادئ الثورة".

وأكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي: "إن الأمة الإيرانية، مستلهمة من نهج الإمام الخميني (رض) وفي ضوء توجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية، ستواصل مسيرة التقدم والكرامة بكل حزم، وإذا لحق أدنى ضرر أو أذى بأمن الأمة الإيرانية، بغض النظر عن مكان وجود مرتكبيه في العالم، فسوف يتلقون رداً مناسباً وحاسماً".

