الأدميرال تنكسيري: سيظل الشعب الإيراني حصنًا منيعًا في وجه مؤامرات الأعداء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أصدر الأدميرال علي رضا تنكسيري، قائد القوات البحرية للحرس الثوري الإسلامي، رسالة بمناسبة عشر الفجر المباركة وذكرى النصر المجيد للثورة الإسلامية، نصها كالتالي:

اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد، وعجّل فرجهم.

إن عشرة الفجر ذكير بالأيام التي أطاح فيها الشعب الإيراني العظيم، بإيمانه وإرادته ووحدته المثالية، بعباءة الظلم والطغيان، وأنار فجر الحرية والاستقلال على هذه الأرض. وفي هذه الأيام المباركة، تُستعاد ذكرى الإمام الخميني (رحمه الله) وشهداء الثورة الإسلامية الأبطال. رجال عظام، بتضحياتهم الجليلة، مهدوا الطريق للشرف والعدل والسيادة الوطنية في التاريخ.

إن الثورة الإسلامية نقطة تحول في تاريخ الأمة الإيرانية، وفجر جديد لنهضة شعوب العالم المضطهدة. هذه الأيام ليست مجرد تجسيد للإيمان بالله والثقة بالشعب، بل هي أيضاً تذكير بانتصار فكرة "بإمكاننا" على كل المؤامرات والضغوط الخارجية.

اليوم، بينما يسعى أعداء هذه الأمة إلى تقويض الأمل والثقة في المجتمع باستغلال الحرب المشتركة والدعاية المضللة، يقع على عاتق الجميع، أكثر من أي وقت مضى، واجب الحفاظ على الوحدة والوعي والحضور الفاعل. لا شك أن الأمة الإيرانية، مستندةً إلى الذكاء والإيمان والتعاطف، ستظل حصناً منيعاً في وجه الفتن والمؤامرات، وسترفع راية الثورة الإسلامية عالياً حتى ظهور منقذ البشرية، المهدي المنتظر(عليه السلام).

إذ أهنئكم بمناسبة حلول شهر شعبان، وبميلاد ولي العصر (عج)، رمز السعادة والأمل، وأحيي ذكرى مؤسس الثورة الإسلامية، الإمام الخميني (رض)، وشهداء الثورة الإسلامية، أتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى معالي القائد الأعلى للقوات المسلحة (حفظه الله)، وإلى جميع زملائكم ورفاقكم، بمناسبة حلول عشرة الفجر المبارك، وذكرى النصر المجيد للثورة الإسلامية، وأدعو الله أن يديم على إيران الإسلامية عزة وكرامة، وأن يوفق الجميع.

الأدميرال علي رضا تنكسيري

قائد القوات البحرية للحرس الثوري الإسلامي

