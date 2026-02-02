تحليل تحذير قائد الثورة لأمريكا: الحرب مع إيران تشعل نارا في أرجاء المنطقة

وكالة مهر للأنباء؛ المجموعة السياسية: تضمن خطاب قائد الثورة الاسلامية، الذي ألقاه أمس في لقاءٍ حاشد مع الشعب في بداية عشرة الفجر المباركة، رسائل استراتيجية واضحة وصريحة وعميقة في آنٍ واحد، موجهة إلى أصدقاء الجمهورية الإسلامية وأعدائها؛ ولا سيما الجزء من تصريحات قائد الثورة الاسلامية الذي خصّصه للتهديدات المتكررة من الولايات المتحدة والتحذير الصريح من "تحول الحرب إقليمياً" في حال أي مغامرة عسكرية.

لا ينبغي اعتبار هذا الموقف تهديداً عاطفياً، بل هو بالأحرى ملخص دقيق لواقع الميدان، وميزان القوى، وتجربة أربعة عقود من المواجهة بين الجمهورية الإسلامية والنظام المهيمن.

حرب إقليمية؛ وصف الواقع لا الشعارات السياسية

أكد قائد الثورة، مشددًا على أن الجمهورية الإسلامية لن تبدأ أي حرب، أنه إذا فرض الأمريكيون أو حلفاؤهم حربًا، فلن تبقى هذه الحرب محدودة ومضبوطة ومحلية، بل ستتحول إلى حرب إقليمية. يشير هذا التصريح إلى حقيقة لا جدال فيها في معادلات غرب آسيا: فالأمن الإقليمي اليوم مترابط ومتشابك، والجمهورية الإسلامية الإيرانية ليست مجرد طرف سلبي في محيطها الجغرافي، بل هي محور نظام ردع واسع النطاق يمتد من الخليج الفارسي إلى البحر الأبيض المتوسط.

تدرك الولايات المتحدة والكيان الصهيوني جيدًا أن أي صراع مع إيران ليس مجرد مواجهة مع دولة، بل هو دخول في ساحة تُعرّض فيها مصالحهم وقواعدهم وخطوط إمدادهم وحلفائهم في جميع أنحاء المنطقة لتهديدات متبادلة. ويُشير تحذير قائد الثورة إلى هذه النقطة تحديدًا: تكلفة الحرب على العدو ستكون باهظة وغير متوقعة.

رد إيران؛ الردع الفعال والهجوم المضاد

في جزء آخر من التصريحات، أكد قائد الثورة صراحةً أن الشعب الإيراني سيوجه "قبضة قوية" ضد المعتدي مهما بلغ جشعه. ويعبر هذا التعبير عن عقيدة الدفاع للجمهورية الإسلامية؛ وهي عقيدة تقوم على الردع الفعال، لا السلبية ولا العدوان.

لن يكون رد إيران رمزياً ولا دعائياً، بل متناسباً وفعالاً ورادعاً؛ رداً قادراً على إرباك حسابات العدو بشكل جذري. وقد أظهرت تجربة السنوات الأخيرة، بدءاً من إسقاط طائرة أمريكية متطورة للغاية وصولاً إلى الرد الحاسم على العدوان السافر في حرب الأيام الاثني عشر، أن التهديدات الموجهة ضد إيران لن تمر دون ثمن.

رسالة إلى الأعداء وطمأنة للأمة

استذكر قائد الثورة تكرار التهديدات من قبيل "جميع الخيارات مطروحة على الطاولة"، واصفاً هذا الخطاب بأنه عفا عليه الزمن وغير فعال، ومؤكداً أن الشعب الإيراني لن يتأثر به. هذه الرسالة موجهة إلى الأعداء ومطمئنة للأمة في آنٍ واحد: أمن البلاد مضمونٌ بفضل القوة الوطنية، وإيمان الشعب، وحضوره الميداني.

في النظام الفكري لقائد الثورة، وكما كان دور الشعب حاسماً في إخماد الفتن الداخلية، ستكون هذه الأمة أيضاً العنصر الأخير والحاسم في مواجهة التهديدات الخارجية؛ أمةٌ أثبتت مراراً وتكراراً أنها لن تتخلى عن الساحة في لحظات الخطر.

يجب اعتبار تصريحات قائد الثورة الاسلامية أمس إعلاناً واضحاً عن الخطوط الحمراء للجمهورية الإسلامية: إيران ليست دولة حرب، لكنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الحرب. لكل عدوان رد، ولن يقتصر هذا الرد على نقطة واحدة أو منطقة جغرافية واحدة. المنطقة مدينةٌ بأمنها لاستقرار إيران، وزعزعة استقرارها تعني إشعال نارٍ ستلتهم مُخططيها.

هذه الرسالة الواضحة رادعٌ وتحذيرٌ في آنٍ واحد؛ تحذيرٌ إن لم يُؤخذ على محمل الجد، فسيكون البادي بالحرب هو المسؤول الوحيد عن عواقبه.

/انتهى/