رضائي: الجمهورية الإسلامية الإيرانية حاملة لواء العدالة في العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عُقد اجتماعٌ لمجموعات العمل التابعة لمنظمة "المنظمات الخيرية بلا حدود" تحت رعاية أمانة المؤتمر الدولي لنصرة الشعب الفلسطيني التابع لمجلس الشورى الإسلامي، بحضور محسن رضائي، عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام.

وركز الاجتماع على استعراض الأنشطة والتدابير المتخذة على الصعيد المحلي، بالإضافة إلى شرح برامج عام 2026 على الصعيد الدولي.

في هذا الاجتماع، أكد رؤساء فرق العمل التابعة لمنظمة "المنظمات الخيرية بلا حدود" على ضرورة القيام بأنشطة إنسانية لمساعدة الشعب الفلسطيني وتوفير المساعدات الطبية والغذائية وغيرها لسكان غزة، فضلاً عن إنهاء التهم الموجهة إليهم من دول محور المقاومة والأنشطة الخارجية.

وواصل محسن رضائي، الاجتماع، مشيراً إلى أن الشعب الفلسطيني المظلوم بحاجة إلى دعم شعبي عالمي، وقال: "في هذا الصدد، ونظراً لأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي حاملة لواء العدالة في العالم، يمكن للحركات الشعبية أن تلعب دوراً بارزاً".

وأضاف: "يعتقد الجميع أننا نشهد اليوم أحداثاً جديدة على الساحة الدولية من حيث الكم والكيف والطبيعة، لم نشهد مثيلاً لها حتى في الحربين العالميتين الأولى والثانية".

وأكد رضائي: على سبيل المثال، يهدد ترامب حلفاء الولايات المتحدة القدامى، وفي المقابل، يهاجم الصهاينة سبع دول إسلامية، مما يدل على أن أفكارهم قد أثارت استغراب الرأي العام العالمي.

وصرح : هذا أمر بالغ الأهمية، إذ أكدت الثورة الإسلامية منذ بدايتها أن أمريكا هي الشيطان الأكبر، واليوم، بات الجميع يدرك أن الأمريكيين هم الشيطان الأكبر على الساحة الدولية.

وأشار إلى: لذلك، من الضروري أن تقوم منظماتنا الخيرية العامة بتنفيذ أنشطة خيرية مشتركة بالتعاون مع مختلف الدول لمساعدة الشعبين المظلومين في غزة وفلسطين على الساحة الدولية.

تجدر الإشارة إلى أن السيد مجتبى أبطحي، الأمين العام للمؤتمر الدولي لنصرة الشعب الفلسطيني التابع لمجلس الشورى الإسلامي، كان حاضراً أيضاً في الاجتماع.

