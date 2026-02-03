مساعد الرئيس الايراني يزور مركز التبادل التجاري الإيراني التركي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه زار نائب الرئيس الايراني للشؤون التنفيذية اليوم الثلاثاء، مركز التبادل التجاري الدولي الإيراني التركي في ماكو.

وخلال زيارته للمنطقة الحرة في ماكو، أشار قائم بناه إلى توقيع الاتفاقيات الاقتصادية بين إيران وتركيا، قائلاً: "نأمل في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين إيران وتركيا، وأن يزداد التعاون يوماً بعد يوم في ظل التعايش السلمي بين البلدين".

ويقع مركز التبادل التجاري الدولي الإيراني التركي، الذي يضم 145 متجراً تجارياً، عند نقطة الصفر على الحدود بين البلدين. كما تم توقيع مذكرات تفاهم في اللجنة المشتركة بين إيران وتركيا لإنشاء مناطق حرة تجارية وصناعية ولوجستية مشتركة بين البلدين.

