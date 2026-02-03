عارف يدعو لزيادة حجم التبادل التجاري بين إيران وعُمان إلى 5 مليارات دولار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية، محمد رضا عارف، خلال لقائه مع سفير سلطنة عُمان لدى طهران، على العلاقات الودية والراسخة بين البلدين، ودعا إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري والاقتصادي بين إيران وعُمان ليصل إلى 5 مليارات دولار.

وأشار النائب الأول لرئيس الجمهورية، خلال هذا اللقاء، إلى الروابط التاريخية والثقافية بين البلدين، قائلاً إن العلاقات بين طهران ومسقط لطالما قامت على الثقة والتعاون.

وأشاد النائب الأول بمواقف عُمان بشأن القضايا الإقليمية، مؤكدًا على أهمية توسيع التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لا سيما العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، معربًا عن أمله في أن يرتفع حجم العلاقات الاقتصادية من 2.5 مليار دولار حاليًا إلى 5 مليارات دولار.

وأشار أيضًا إلى الدور البنّاء لسلطان عُمان في تعزيز العلاقات بين البلدين، معربًا عن ثقته بأنّ وجود السفير العُماني الجديد سيُسهم في تسريع وتيرة تطوير التعاون..وقد وجّه سلطان عُمان بضرورة إزالة أيّة عقبات أمام تطوير التعاون بين إيران وعُمان.

كما أكّد السفير العُماني لدى طهران على رغبة مسؤولي بلاده في توسيع العلاقات مع إيران، وقال خلال هذا اللقاء: "لقد وجّه سلطان عُمان بضرورة إزالة أيّة عقبات أمام تطوير التعاون الثنائي".

وأعلن عن وجود إمكانيات هائلة لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والمالية بين البلدين، ودعا إلى زيادة التعاون، لا سيما في مجال الطاقة المتجددة.

وأشار السفير العُماني أيضًا إلى ثبات مواقف مسقط تجاه طهران، مُؤكدًا دعم بلاده لنهج إيران في تحقيق السلام والاستقرار الإقليميين، واستعدادها للتعاون في هذا المجال.

