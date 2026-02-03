بقائي: استدعاء سفراء الدول الأوروبية أدنى اجراء دبلوماسي وسياسي و قانوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، في معرض حديثه عن استدعاء سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، قائلاً: "هذا الإجراء، الذي جرى خلال اليومين الماضيين، هو رد فعل على قرار الاتحاد الأوروبي المهين بتصنيف جزء من القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأشار إلى وجود سفارات لنحو عشرين دولة عضواً في هذا الاتحاد في طهران، مضيفاً: "إن استدعاء السفراء يأتي احتجاجاً على الإجراء الذي اتُخذ قبل أيام في بروكسل، والذي تقرر خلاله تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية".

وصرح المتحدث باسم السلك الدبلوماسي الإيراني، مؤكداً أن هذا الإجراء من جانب الاتحاد الأوروبي هو تحرك سياسي يتماشى مع ممارسات الولايات المتحدة والكيان الصهيوني العدائية ضد إيران، قائلاً: "على الرغم من أن هذا الإجراء لا جدوى عملية منه، إلا أنه يُعتبر عملاً شنيعاً وغير قانوني وغير مبرر على الإطلاق".

وتابع بقائي: "لقد ردت الجمهورية الإسلامية الإيرانية على هذا الإجراء على جميع المستويات، وأصدرت وزارة الخارجية بياناً تدين فيه هذا الإجراء بشدة، لأنه لا يوجد بلد يقبل أن يُوصف جزء من قواته المسلحة بمثل هذه العبارات غير اللائقة".

ورداً على سؤال حول تأثير هذا الاستدعاء على العلاقات الدبلوماسية بين إيران وأوروبا، أشار دبلوماسي رفيع المستوى من بلادنا إلى أن استدعاء السفراء ادنى إجراء دبلوماسي وسياسي وقانوني، يُنفذ بالتزامن مع تقديم مذكرة احتجاج لتسجيل معارضة دولة ما لإجراء غير قانوني من جانب دولة أخرى.

واختتم حديثه قائلاً: "يجري حالياً دراسة مجموعة من الإجراءات الأخرى واتخاذ القرارات بشأنها، وسيتم الإعلان عنها فور الانتهاء منها".

