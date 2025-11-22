200 ضیف من مختلف دول العالم يشاركون في مهرجان فجر السينمائي الدولي في ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن روح الله حسيني، سکرتیر الدورة الثالثة والأربعين من مهرجان فجر السينمائي الدولي في ايران، أن نحو 200 ضيف من أوروبا وأمريكا وشرق آسيا والمنطقة سيشاركون في فعاليات هذا الحدث؛ في تطور ايجابي مهم نحو احباط محاولات فرض العزلة الثقافية على إيران وإستعادة مكانتها في المشهد السينمائي العالمي.

وأوضح حسيني في المؤتمر الصحافي الخاص بالمهرجان، اليوم السبت، أن قسم “المسابقة الدولية” يضم 16 فيلماً من 21 دولة، من بينها اليونان، المجر، اليابان، كوريا الجنوبية، رومانيا، إيطاليا، السعودية، قطر، فرنسا، النرويج والسويد.

واضاف : أما قسم "نافذة على الشرق” فيعرض 12 فيلماً من 18 دولة، حيث تشارك كلٌّ من إيران والهند بفيلمين، إلى جانب أفلام من الولايات المتحدة، الصين، إندونيسيا، تايوان، تركيا، ماليزيا، هونغ كونغ، اليابان، مصر، فرنسا، ألمانيا وعدد من الدول الأخرى.

وتابع هذا المسؤول، انه في قسم “آفاق”، الخاص بمسابقة الأفلام الأولى والثانية، تُعرض 11 فيلماً من 10 دول، منها تركيا، تونس، الصين، كوريا الجنوبية، أوزبكستان، روسيا، سريلانكا، صربيا، وإيطاليا، فيما تشارك إيران بفيلمين في هذا القسم أيضاً.

كما يتضمّن المهرجان، بحسب حسيني، قسم “الزيتون المكسور” الذي يعرض 6 أفلام من 15 دولة، من بينها كندا، فلسطين، السعودية، الأردن، قطر، لبنان، إيران، الصين، بريطانيا، فرنسا، الدنمارك، النرويج، ألمانيا، قبرص، واليونان.