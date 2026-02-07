مرحبا بالمفاوضات النووية...غروسي: نستعد لإرسال المفتشين الى ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ترحيبه بالمحادثات النووية الإيرانية الأمريكية في مسقط، عاصمة سلطنة عُمان، أن الوكالة على أتم الاستعداد لإرسال مفتشيها إلى المواقع النووية الرئيسية في إيران.

وفي مقابلة مع قناة روسيا 24 يوم الجمعة، قال غروسي إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تزال على أهبة الاستعداد لإرسال مفتشين إلى إيران وتفتيش منشآتها النووية.

وأضاف: "مفتشونا على أهبة الاستعداد دائماً. وكما ذكرت سابقاً، فهم يُجرون حالياً عمليات تفتيش في عدد من المواقع الأصغر، لكنهم على استعداد للعمل مع المنشآت الأكثر أهمية في أي وقت".

وأكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن موقف المنظمة لم يتغير، وأنها لا تزال تُشدد على ضرورة عودة الأطراف إلى طاولة المفاوضات، وتوفير إمكانية الوصول الكامل لمفتشي الوكالة إلى المنشآت النووية الإيرانية.

