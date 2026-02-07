المكسيك تعلن إرسال مساعدات إنسانية عاجلة إلى كوبا رغم ضغوط واشنطن

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن روسيا اليوم، تأتي هذه الخطوة في سياق توتر دبلوماسي مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي ضغطت لوقف تصدير النفط المكسيكي إلى كوبا بعد اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في عملية عسكرية أمريكية أوائل يناير، مما قطع الإمدادات الفنزويلية الرئيسية لهافانا.

وكانت شينباوم أعلنت بوقت سابق أنها تخطط لإرسال مساعدات إنسانية إلى كوبا تشمل مواد غذائية.

وتعتمد كوبا بشكل حاسم على النفط المستورد لتشغيل محطات الكهرباء والنقل والصناعة، وأصبحت المكسيك المورد الأساسي بعد فنزويلا، حيث توفر نحو 20 ألف برميل يوميا تشكل 44% من واردات الجزيرة، وسط تهديدات أمريكية برسوم جمركية على الدول المساعدة.

وأكدت شينباوم التزام مكسيكو "بالأسباب الإنسانية" مع نفي مناقشة وقف النفط مع ترامب، بينما أرسلت واشنطن 6 ملايين دولار مساعدات إضافية لكوبا الخميس كجزء من استراتيجيتها الإقليمية.

/انتهى/