بقائي: الجذر الرئيسي للفوضى في المنطقة هو الكيان الإسرائيلي..سنرد على اى هجوم بقوة وحزم

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي: إن الجذر الرئيسي للفوضى في منطقة غرب آسيا وفلسطين ولبنان وسوريا وغيرها هو الكيان الإسرائيلي. وعلى الرغم من وقف إطلاق النار في لبنان، فإننا نشهد انتهاكات لوقف إطلاق النار. فقد وقع أكثر من 6000 انتهاك لوقف إطلاق النار خلال العام الماضي.

وبخصوص ما إذا كان البيت الأبيض في وضع يسمح له باتهام إيران بقمع المتظاهرين، قال: الجواب واضح، عالمنا يواجه مشكلة تُسمى ازدواجية المعايير، في أبشع صورها. إن الأحداث التي شهدتها فلسطين المحتلة خلال العامين الماضيين، والتي لم تُفضِ حتى إلى اجتماع بسيط لمجلس الأمن، تُظهر أن الكيان الصهيوني، الذي يُحاكم مسؤولوه أمام محكمة العدل الدولية، يتحرك بحرية ويُشارك كضيف في اجتماعات دولية هامة، بينما يُمنع مسؤولوه، تحت ضغط وذرائع مختلفة، من حضور هذه الاجتماعات. إن نهج الولايات المتحدة تجاه حقوق الإنسان مخادع ومضلل تمامًا.

سترد إيران على أي هجوم بقوة أكبر من أي وقت مضى

وقال بقائي، معلقًا على المناورات الأمريكية ودول خليجية: "لقد كنا وما زلنا نواجه حربًا هجينة، وفي سياق حرب الأيام الاثني عشر، واجهنا ادعاءات وتهديدات جديدة يوميًا. تُدرك دول المنطقة جيدًا أن أي حالة انعدام أمن فيها تُعد هدفًا واضحًا، وأن انعدام الأمن مُعدٍ. في الأساس، يجب على أي دولة تؤمن بالقانون الدولي أن تتخذ موقفًا واضحًا من تحريفات الولايات المتحدة. إيران واثقة من قدراتها، وتضع في اعتبارها تجربة يونيو الماضي، وسترد على أي هجوم بقوة أكبر من أي وقت مضى."

نحن على تواصل مع روسيا والصين بشأن التطورات الأخيرة

وفيما يتعلق بمسألة إجراء مشاورات بين روسيا والصين وإيران حول الدفاع بعد حرب الأيام الاثني عشر، قال بقائي: "علاقاتنا مع الصين وروسيا مبنية على الاحترام، وتعاوننا الدفاعي له تاريخ طويل. لديكم اتفاقية دفاعية مع كل من الصين وروسيا، ومن المؤكد أن هذا التعاون والتبادل والتواصل سيستمر بكامل قوته. روسيا والصين عضوان مهمان في الأمم المتحدة، وهما حريصتان على مسؤولياتهما. نحن على تواصل مع كلا البلدين بشأن التطورات الأخيرة."

وفيما يتعلق بتصريحات غروسي بشأن اجتماعه مع عراقجي، قال المتحدث باسم السلك الدبلوماسي: "بصفتنا عضوًا في الوكالة، نحن على اتصال دائم بمسؤوليها، ومن خلال التمثيل في فيينا، ينبغي على المدير العام أن يجيب بأننا لم نكن نرغب في عدم انعقاد هذا الاجتماع؟ لم نتردد أبدًا في الاستماع إلى وجهة نظر الطرف الآخر. بالطبع، المناقشات الفنية للتعاون مع الوكالة هي من مسؤولية منظمة الطاقة الذرية، ولم يكن لدينا أي اعتراض على إجراء الحوار."

وتابع: "كان من المفترض أن يُعقد الاجتماع على هامش اجتماع دافوس. سويسرا، بتاريخها الحافل بالحياد، تستضيف في الوقت نفسه مسؤولين من النظام الإسرائيلي وأطرافاً متهمة رسمياً بارتكاب جرائم إبادة جماعية أمام المحاكم الدولية، بينما تلغي استضافة وزير الخارجية الإيراني. إن إصرار الأطراف الغربية على تقديم رواية أحادية الجانب للعالم له دلالة بالغة.

وفيما يتعلق بتحرك البرلمان الاوروبي لتصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، أضاف بقائي: "إن تهديدهم وتصنيفهم لجزء من القوات المسلحة لبلد ما يُخالف مبادئ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وله تبعات سياسية عديدة. وكما يقول المثل: 'متى يصبح البحر بفم كلب نجساً؟'".

وأضاف: "هذا عملٌ سخيفٌ وغير منطقي. إذا قررت أي دولة، بشكلٍ تعسفي، تدمير جزء من مؤسساتها بتصنيفها، فسنواجه انتشار الجماعات الإرهابية. هذا نهجٌ اتبعته الولايات المتحدة، ولا تزال بعض الدول تتبعه بغض النظر عن عواقبه. نأمل ألا تقع الدول الأوروبية الأكثر حكمةً في فخّ مثل هذا العمل".

تسبب قرار مجلس حقوق الإنسان المناهض لإيران في انقسام المجتمع الدولي

وفيما يتعلق بهذا القرار، قال: "لقد أحدث هذا القرار نفسه انقسامًا في المجتمع الدولي. فقد حاولت الدولتان الغربيتان اللتان اقترحتاه، وهما ألمانيا وبريطانيا، إقناع المجتمع الدولي بقبول رواية معكوسة لما حدث في إيران. وفي الواقع، صوّت ما يقرب من نصف الأعضاء ضد القرار أو امتنعوا عن التصويت، وهذا ما وجّه رسالة بالغة الأهمية. وأودّ أن أشكر الدول التي أدركت الواقع بمسؤولية.

بخصوص إلغاء رحلة عراقجي إلى دافوس، قال بقائي: "هذا أحد التناقضات الواضحة التي نواجهها. لا نريد التشكيك في مصداقية ومكانة الدول التي تنخرط في الدبلوماسية. تربطنا علاقة احترام متبادل مع سويسرا، التي لطالما لعبت دورًا إيجابيًا في العديد من القضايا بين إيران والولايات المتحدة. مع ذلك، يتساءل الرأي العام عن كيفية تأثر أمناء المنتدى الاقتصادي العالمي بالأحزاب الداعية للحرب. أعلن وزير الخارجية السويسري في خطابه أننا بحاجة إلى الحوار أكثر من أي وقت مضى، لذا فإن هذه المحادثات لا تتوافق مع أفعالهم. في رأينا، أرسل كل من الكيان والأحزاب المتطرفة والداعية للحرب في الولايات المتحدة رسائل إلى منظمي القمة يهددون فيها بمقاطعتهم إذا دعوا السيد عراقجي، مما يدل على عدم ثقتهم بالدبلوماسية."

وفيما يتعلق بتقارير نقل سجناء داعش إلى العراق، قال: "نحترم قرارات الحكومة العراقية، ونعتقد أن السلطات العراقية يجب أن تضع مصلحة هذا البلد في المقام الأول.في الوقت نفسه، لا يسعنا إخفاء قلقنا من أن تفرض جهات أجنبية أعباءً جديدة على العراق والمنطقة. لقد اختلطت دماء الإيرانيين والعراقيين في مواجهة تنظيم داعش، ودفعنا ثمناً باهظاً في سبيل التصدي له. وتتواصل السلطات المختصة في البلدين بشكل وثيق لضمان عدم تضرر العلاقات بينهما جراء هذه القضية.

وفيما يتعلق بانتخاب رئيس الوزراء العراقي الجديد والاتهامات الأمريكية الموجهة لإيران، أضاف بقائي: "على عكس الولايات المتحدة، نحن مصممون على احترام قرار الشعب العراقي. إن ما يتعلق بالحكم في العراق هو شأن خاص بالشعب العراقي وحده، ويجب أن يُتاح له حرية اختيار أسلوب الحكم الذي يرغب فيه. لقد أصبح التدخل في شؤون الدول عادةً سيئة لدى السلطات الأمريكية، وهذا أمر غير مقبول".

وفيما يخص تغريدة عراقجي حول أوروبا، أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية: "موقفنا من غرينلاند واضح؛ فاحترام السلامة الإقليمية وسيادة الدول مبدأ أساسي، والانتقائية في التعامل لا تُمكن من الحفاظ على المبادئ. هذه مشكلة تواجهها الدول الغربية. وكان هدف السيد عراقجي تحذيرها.

وفيما يتعلق بامتلاك فنزويلا منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-300 وفشلها في العملية الأمريكية ضد رئيسها، قال: "أظهرت الولايات المتحدة أنها كلما مارست ضغوطًا على دولة ما، أنشأت ذراعًا إعلامية لها لبث الشكوك والريبة في الدول التي تربطها بها علاقات ودية. ومصادر هذه التكهنات مرتبطة بأطراف غربية".

رسالة بزشكيان إلى ترامب لتأجيل الحرب عارية عن الصحة تمامًا

ورد بقائي على سؤال من مراسل وكالة مهر للأنباء، مفاده أن إحدى وسائل الإعلام الصهيونية زعمت أن المعلومات والتقارير المرسلة من إسرائيل إلى الولايات المتحدة قوبلت بشكوك مفرطة من قبل الحزب الحاكم الأمريكي، وخاصة ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، واتهمت ستيف ويتكوف بأنه توسط بين إيران والولايات المتحدة ومنع الولايات المتحدة من شن هجوم على إيران. كما زعم أن ويتكوف سلّم ترامب رسالة واتساب من عباس عراقجي، بالإضافة إلى ضمانة خطية من الرئيس بزشكان، لحثّه على تأجيل الهجوم على إيران. هل تؤكد هذه المزاعم؟ قال: عندما يُقرّ الجانب الأمريكي، بوصفه صديقًا مقرّبًا للكيان الصهيوني، بضرورة التعامل بحذر شديد مع المعلومات التي تُنتجها إسرائيل، فكيف لوسائل إعلامنا أن تُروّج لهذه التقارير؟ هذا الادعاء عارٍ عن الصحة تمامًا. إنه كذبٌ يُضاف إلى أكاذيب الكيان الصهيوني. هناك بعض النقاط في هذا التقرير، منها عداء الكيان الصهيوني لأي نوع من الدبلوماسية، وأن هذا الكيان نفسه أحد مصادر نشر المعلومات المُضلّلة. عندما نرى أنه يُقال إن 800 شخص سيُعدمون في 15 يناير، نُدرك مدى زيف هذه الكذبة.

الوثيقة الأمنية الدفاعية الأمريكية الجديدة جزء من المساعي المرتبطة بايرانوفوبيا

تعليقا على الوثيقة الأمنية الدفاعية الأمريكية الجديدة والاتهامات الموجهة لإيران، أضاف: لا ينبغي النظر إلى هذه الوثيقة بمعزل عن المقاربات الأمريكية تجاه منطقتنا بأكملها وإيران، وهذا جزء من المساعي المرتبطة بايرانوفوبيا لذا، فهي لا تستند إلى أي أساس حقيقي سوى الأوهام التي رسخت في أذهانهم عبر الزمن. المنطقة تدرك أن الخطر الرئيسي يأتي من الكيان الصهيوني، والوثيقة متناقضة. إن الإصرار على عدم امتلاك إيران أسلحة نووية أمر لم يكن موجودًا قط. ووفقًا لتقرير الوكالة الدولية، لم تسعَ إيران أبدًا إلى امتلاك أسلحة نووية. أما فيما يتعلق بعموميات الوثيقة بشأن المنطقة، فإن محورها الرئيسي هو دعم الكيان الصهيوني من خلال الخلافات بين دول المنطقة.

القوات الإيرانية تراقب عن كثب أي تطورات

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية بشأن وجود الأسطول البحري الأمريكي في المنطقة ورد إيران: إن وصول هذه السفينة أو تلك لن يؤثر على إرادة إيران وجديتها في الدفاع عن الشعب الإيراني بكل قوتها. لدينا إرادة قوية للدفاع عن الشعب الإيراني، لذا تراقب القوات الإيرانية عن كثب كل التطورات، ولا تدخر جهدًا في تعزيز قدراتها. إن إرسال القوات إلى المنطقة وتوجيه التهديدات يُخالف جميع المبادئ والقواعد الدولية. نعلم أن الجانب الأمريكي لا يُولي هذه المبادئ اهتمامًا، ولكن انتهاكها سيؤثر على الجميع. ولهذا السبب، تسعى دول المنطقة جاهدةً لمنع أي طرف من ارتكاب أخطاء في حساباته.

وفيما يتعلق بمغادرة السفير البريطاني البلاد ثم عودته إليها عقب الأجواء المتوترة الأخيرة، قال: "لا نستشف نوايا أي سفير من خلال جولاته".

نحن صادقون في المفاوضات، وجادون في الدفاع عن أنفسنا

وأوضح المتحدث باسم السلك الدبلوماسي بشأن المفاوضات مع الولايات المتحدة حول احتمال وقوع هجوم: "يمكن الدخول في حوار مع طرف لا يسعى إلى الحرب. موقفنا واضح، ولم نتخلَّ قط عن الدبلوماسية. شهد شعبنا مباشرةً انعقاد خمس جولات من المفاوضات، وكان الطرف الذي عرقلها وأشعل فتيلها هو الجانب الأمريكي بتواطؤ من الكيان الصهيوني. نحن صادقون في المفاوضات وجادون في الدفاع عن أنفسنا. هل يُعقل أن نقف مكتوفي الأيدي أمام التهديد؟ سترد قواتنا ردًا قاسيًا على أي عدوان. على الصعيد الدبلوماسي، اتخذنا خطوات وتواصلنا مع الأطراف في المنطقة. بالطبع، لا ترحب أي دولة بالحرب، ولكن إذا فُرضت، فلن يكون أمامنا خيار سوى الثبات.

وفيما يتعلق بالتطورات في سوريا، صرّح بقائي: إن الأحداث التي وقعت في سوريا تحمل في طياتها عبرة. ما يهمنا والمنطقة هو الأمن والاستقرار في غرب آسيا وبلاد الشام، التي لا تزال، للأسف، عرضة لعدوان الكيان الصهيوني بسبب احتلاله لسوريا.

وفيما يخص رد إيران المحتمل على أي عدوان، قال: لا يمكن الاستهانة بأي شيء. لدينا قدرة استثنائية في مجال الدفاع عن أنفسنا. نحن أكثر استعدادًا من ذي قبل. تكمن مسؤوليتنا في الدفاع عن السيادة الوطنية ووحدة الأراضي. أما فيما يتعلق بردنا، فسوف نرد بحزم على أي عدوان، وقد تعلمت القوات المسلحة كيفية الدفاع عن إيران.

وأخيرًا، وفيما يتعلق بالتهديدات الأمريكية ضد أمريكا اللاتينية وكوبا، صرّح بقائي قائلًا: "نؤمن بأن احترام السيادة الوطنية للدول والامتناع عن استخدام القوة يجب أن يكون أساس السلوك الدولي للدول. والحقيقة أننا نواجه مسعىً أحاديًا لزعزعة جميع المبادئ الدولية. سيؤدي هذا الوضع إلى فوضى على المستوى العالمي، وستتحمل جميع الدول هذه المسؤولية. ستعاني جميع الدول من هذا الوضع. وتُعدّ هذه الدول الأوروبية من بين الأطراف التي واجهت تهديدات لسلامة أراضيها. وتخضع كوبا لعقوبات أمريكية قاسية منذ بضع سنوات، ولا يحق لأي دولة أن تستأذن أحدًا بشأن كيفية ممارسة سيادتها."

