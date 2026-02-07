صادرات منتجات البيوت المحمية بمحافظة مركزي تزداد اربعة اضعاف في هذا العام

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضاف أحمد أسدي: "بلغت قيمة صادرات منتجات البيوت المحمية هذا العام 16 مليون دولار، أي بزيادة أربعة أضعاف مقارنةً بـ 4 ملايين دولار في العام الماضي".

وقد كان لهذه الزيادة الكبيرة أثرٌ بالغٌ على الازدهار الاقتصادي والتنمية المستدامة للقطاع الزراعي في المحافظة.

ومعرض حديثه عن تفاصيل هذه البرامج، أضاف: "أولاً، وضعنا خارطة طريق تفصيلية للتصدير، وحددنا أسواقاً مستهدفة جديدة في مناطق مختلفة. ثم، من خلال الاستثمار في تقنيات البيوت المحمية الحديثة، بما في ذلك أنظمة الري المتقدمة والتحكم البيئي، رفعنا جودة المنتجات إلى مستويات عالمية".

وأكد أسدي أن هذه الجهود لم تُسفر فقط عن زيادة ملحوظة في الصادرات وضخ 16 مليون دولار من العملات الأجنبية في اقتصاد البلاد، بل عززت أيضًا مكانة المنتجات الزراعية لمحافظة مركزي عالميًا، وحفزت مزارعي البيوت المحمية وحققت لهم ازدهارًا مستدامًا.

وأعرب مدير البستنة عن ارتياحه لهذا الإنجاز القيّم، قائلاً: "إن هذه القفزة من 4 ملايين دولار إلى 16 مليون دولار في الصادرات ليست مجرد إحصائية، بل هي دليل على إدارة فعّالة ومُغيّرة للقطاع الزراعي في محافظة مركزي، وتمنحنا الثقة بأنه بالمثابرة والتخطيط الدقيق، سنحقق مستويات أعلى من التنمية الاقتصادية والزراعية.

وزارة الزراعة الايرانية

/انتهى/