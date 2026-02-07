بزشكيان: التخطيط الاستراتيجي شرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة في المناطق الحرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك خلال حفل تدشين مشاريع إنشائية واستثمارية وسياحية تابعة للمناطق الحرة التجارية والصناعية في البلاد،عبر تقنية الفيديو كونفرانس،حيث اعرب بزشكيان عن تقديره للجهود التي بذلتها منظمة المناطق الحرة في البلاد لتنمية وتطوير هذه المناطق.

وأکد رئيس الجمهورية أن مسؤولي هذه المناطق هم من يصنعون مستقبلها وان يسلكوا طريقا يوفر للشعب الإيراني القدرة على الاستمرارية والمنافسة وجودة الأداء للتنافس على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأعرب بزشكيان عن أمله في أن يؤدي تشغيل المشاريع المنفذة في المناطق الحرة إلى ازدهار وتنمية شاملة في جميع المناطق، مشيرا الى أن حماية البيئة واستخدام الطاقة الشمسية والنظيفة يجب أن تحتل أولوية في تنمية المناطق الحرة، من أجل خلق بيئة صحية وسليمة.

وأكد في ختام كلمته على ضرورة اعتماد رؤية مستقبلية في وثائق التنمية، وإنجاز الأعمال بأفضل صورة ممكنة وباستخدام تكنولوجيا رفيعة المستوى.

وبناءً على توجيهات رئيس الجمهورية خلال هذا الحفل، تم افتتاح 27 مشروعا في منطقة أرس الحرة و من المتوقع أن توفّر هذه المشاريع 1079 فرصة عمل مباشرة و4495 فرصة عمل غير مباشرة.

وفي المنطقة الحرة بقشم، دخل 25 مشروعا حيّز التشغيل حيث يتوقّع أن تخلق هذه المشاريع 248 فرصة عمل مباشرة و417 فرصة عمل غير مباشرة.

أما في المنطقة الحرة في أروند، فقد تم افتتاح 4 مشاريع إنشائية واستثمارية.

وفي منطقة جابهار الحرة، تم تشغيل 20 مشروعا مما يسمح بخلق 201 فرصة عمل مباشرة و22 فرصة عمل غير مباشرة.

كما تم في سياق هذا الحفل افتتاح 5 مشاريع في المنطقة الاقتصادية الخاصة بسهلان،و من المتوقع أن توفّر هذه المشاريع 336 فرصة عمل مباشرة.

