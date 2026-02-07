رئيس منظمة الثروة السمكية يعلن عن تسريع وتيرة تنفيذ مشاريع تنمية الاستزراع المائي في الجنوب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال نائب الوزير ورئيس منظمة الثروة السمكية الإيرانية أول مزرعة لتربية الروبيان في المياه المالحة بمساحة 400 هكتار في بندر عباس، وأشار إلى دورها المحوري في ضمان الأمن الغذائي، قائلاً: "نظرًا للإمكانيات الملائمة للغاية على سواحل البلاد، نأمل أن نوفر في المستقبل الحصة الأكبر من البروتين في سلة الغذاء المنزلي للاحياء المائية".

واعرب حمزة رستم بور عن ارتياحه للتقدم الملحوظ الذي أحرزته صناعة تربية الروبيان في محافظة هرمزجان، مضيفًا: "يُعدّ تنفيذ مشاريع تربية الروبيان الكبيرة، مثل أول مزرعة روبيان في المياه المالحة، مثالًا ناجحًا على الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية للبلاد، وقد نجحت هذه المزرعة في تحويل الأراضي غير الخصبة إلى منصة ديناميكية لتوليد الثروة وخلق فرص العمل".

كما أشار رئيس منظمة الجهاد الزراعي في هرمزجان، في معرض حديثه عن القدرات العالية للمحافظة في تربية الروبيان والأسماك وغيرها من الاحياء المائية، إلى أن: "محافظة هرمزجان، بما تملكه من ساحل يمتد لأكثر من ألف كيلومتر، ومناخ ممتاز، وبنية تحتية ملائمة، مؤهلة لتصبح المركز الرئيسي لإنتاج الاحياء المائية في المنطقة، ونسعى جاهدين لدعم المستثمرين وتوفير مستلزمات الإنتاج لتشكيل دورة إنتاج متكاملة لتصدير المنتجات السمكية بطريقة اقتصادية".

واضاف محسن يكتابور: تلعب منتجات تربية الأحياء المائية اليوم دورًا فعالًا للغاية في ضمان الأمن الغذائي للبلاد، ويمكن أن تكون الاحياء المائية بديلاً مناسبًا للحوم الحمراء من حيث القيمة الغذائية والبروتين العالي والدهون المفيدة، كما أنها أكثر اقتصادية.

