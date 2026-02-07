السفير الإيراني يلتقي وزير الخارجية الباكستاني ويدين الهجوم الإرهابي في إسلام آباد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى رضا أميري مقدم مع السيناتور محمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني.

تبادل الجانبان وجهات النظر حول تطورات العلاقات الثنائية بين إيران وباكستان، لا سيما القضايا الإقليمية.

ونقل سفير إيران رسالة إدانة الهجوم الإرهابي على مسجد شيعي في إسلام آباد، وتضامن حكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع ضحايا هذا الحادث إلى وزير الخارجية الباكستاني.

كما أدان وزير الخارجية الباكستاني بشدة هذا الهجوم الإرهابي، وأكد عزم بلاده الراسخ على مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره.

خلال الاجتماع، قدّم سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقريراً عن التقدم المحرز عبر الآليات المؤسسية الثنائية مع باكستان لتعزيز التعاون في مختلف المجالات.

كما أكد نائب رئيس الوزراء الباكستاني التزام بلاده بتعزيز العلاقات مع إيران في القطاعات الرئيسية ذات الأولوية التي تحظى باهتمام مشترك.

/انتهى/