٠٧‏/٠٢‏/٢٠٢٦، ٣:٢٠ م

روسيا تشن هجوماً واسع النطاق على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا

روسيا تشن هجوماً واسع النطاق على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا

أعلن وزير الطاقة الأوكراني أن روسيا شنت هجوماً واسع النطاق على منشآت الطاقة في البلاد. ووفقاً له، استهدفت الهجمات أجزاءً مختلفة من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء في غضون ذلك، أعلنت شركة الكهرباء الأوكرانية أنه في أعقاب الهجوم الروسي الواسع النطاق، تم قطع التيار الكهربائي مؤقتاً وفوراً عن معظم مناطق البلاد لمنع المزيد من الأضرار.

