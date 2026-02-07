حزب الله يدين تفجير مسجد في باكستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال في بيان إن "هذا الاعتداء الغادر يؤكد مجدّدًا أن هذا الفكر التكفيري الضال الذي يجمع عصابات من ‏القتلة المتعطشين للدماء ويكفّر كل ‏من يخالفهم رأيًا وفكرًا، ما زال أداةً خطرة تُحرّكها كلما ‏أرادت قوى الاستكبار وأباطرة هذا العالم لبث الفتنة والفساد وتمزيق ‏الدول والمجتمعات ‏وتقويض الأمن والاستقرار فيها". ‏

وأكد حزب الله أن "هذا الفكر الإرهابي لا يستهدف فئة دون أخرى، بل يطال كل من يقف ‏مع الحق في وجه الباطل مهما كان ‏دينه أو جنسه أو عرقه، الأمر الذي يستدعي تعاونًا كامًلا ‏من كل الدول العربية والإسلامية على جميع الصعد الأمنية ‏والفكرية والتوعوية والثقافية ‏والدينية، لاجتثاث هذا الفكر الإجرامي ولفظ هؤلاء القتلة والمجرمين من مجتمعاتنا وبلداننا".‏

وختم البيان "يتقدم حزب الله من ‏عوائل الشهداء بأحر التعازي، ويسأل الله تعالى للشهداء الرحمة وللجرحى الشفاء العاجل ‏وللشعب ‏الباكستاني الأمن والسلام".‏

