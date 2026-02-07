حزب الله يدين تفجير مسجد في باكستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال في بيان إن "هذا الاعتداء الغادر يؤكد مجدّدًا أن هذا الفكر التكفيري الضال الذي يجمع عصابات من القتلة المتعطشين للدماء ويكفّر كل من يخالفهم رأيًا وفكرًا، ما زال أداةً خطرة تُحرّكها كلما أرادت قوى الاستكبار وأباطرة هذا العالم لبث الفتنة والفساد وتمزيق الدول والمجتمعات وتقويض الأمن والاستقرار فيها".
وأكد حزب الله أن "هذا الفكر الإرهابي لا يستهدف فئة دون أخرى، بل يطال كل من يقف مع الحق في وجه الباطل مهما كان دينه أو جنسه أو عرقه، الأمر الذي يستدعي تعاونًا كامًلا من كل الدول العربية والإسلامية على جميع الصعد الأمنية والفكرية والتوعوية والثقافية والدينية، لاجتثاث هذا الفكر الإجرامي ولفظ هؤلاء القتلة والمجرمين من مجتمعاتنا وبلداننا".
وختم البيان "يتقدم حزب الله من عوائل الشهداء بأحر التعازي، ويسأل الله تعالى للشهداء الرحمة وللجرحى الشفاء العاجل وللشعب الباكستاني الأمن والسلام".
/انتهى/
تعليقك