تكريم الرئيس السابق لجامع الأزهر يعتبرخطوة فعّالة في تعزيز العلاقات بين إيران ومصر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح محمد ضياء، رئيس مكتب المصالح المصرية في إيران، خلال حفل تكريم وإحياء ذكرى الأستاذ الراحل أحمد عمر هاشم: "إنّ تكريم شخصيات المهمة ليس مجرّد إقامة مراسم تأبين وتعزية، بل هو إجراءٌ فعّالٌ ذو نتائج إيجابية في العلاقات الثقافية والعلمية بين البلدين، ممّا يُمهّد الطريق لتعزيز العلاقات الدبلوماسية والسياسية بين إيران ومصر".

وأشار إلى فترة رئاسة الراحل أحمد عمر هاشم لجامع الأزهر، واصفًا إياها بالفترة الاستثنائية والمميزة، وأضاف: "خلال فترة رئاسته، قام بأنشطةٍ مهمةٍ وفعّالةٍ في سبيل التقدّم العلمي والمؤسسي لجامع الأزهر، ولا تزال آثارها باقيةً حتى اليوم".

وصرح رئيس مكتب المصالح المصرية في إيران بأن حفل التكريم هذا برنامجٌ قيّمٌ ومتميز، وأضاف: "يحمل هذا الحفل رسالةً واضحةً من مؤسسةٍ دينيةٍ وعلميةٍ إلى مصر، ويمكن أن يُسهم بدورٍ هامٍ في تعزيز الثقة والتعاون المتبادلين".

وفي الختام، أعرب محمد ضياء عن أمله في مستقبل العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى أنه "بالنظر إلى العلاقات الإيجابية والبناءة التي أُقيمت بين وزيري خارجية إيران ومصر خلال العامين الماضيين، فإن استمرار وتوسيع العلاقات العلمية والثقافية من شأنه أن يُرسي جسرًا للتفاهم العميق بين البلدين.

