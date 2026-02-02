رئيس السلطة القضائية يجدد العهد والميثاق مع مبادئ الإمام والشهداء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قام غلام حسين محسني إيجي، رئيس السلطة القضائية، برفقة مسؤولين آخرين من الجهاز القضائي، صباح اليوم الاثنين عشية الذكرى السابعة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية وبداية عشرة الفجر، بزيارة مرقد الإمام الخميني (رض)، ووضعوا إكليلاً من الزهور، وقرأوا الفاتحة، مُعربين عن احترامهم لمفجر الثورة الإسلامية، ومجددين عهدهم مع مبادئ الإمام الخميني (رض) وشهداء الثورة الإسلامية.

كما حضر المراسم حجة الإسلام والمسلمين السيد حسن الخميني، سادن مرقد الإمام الخميني (رض).

وقام رئيس القضاة ومسؤولون آخرون في السلطة القضائية بزيارة مراقد 72 شهيدًا، من بينهم رجائي وباهنر وبهشتي وشهداء اخرين، وذلك بعد تجديد التزامهم بمبادئ مؤسس الثورة الإسلامية، واشادوا بمكانة هؤلاء الشهداء .

/انتهى/