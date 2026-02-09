لبنان يرد على قرار الكويت بإدراج مستشفيات على "قائمة الإرهاب"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكرت الصحة اللبنانية أنها تفاجأت بهذا التصنيف الذي يعتبر سابقة لا تتناسب مع الأسلوب الذي درجت دولة الكويت على اعتماده والذي يتسم عادة بالأخوة والدبلوماسية والمحاولات الدؤوبة لتقريب وجهات النظر، مشيرة إلى أن المستشفيات التي تم إدراجها مسجلة في نقابة المستشفيات الخاصة في لبنان وتقوم بدورها في تقديم العلاجات والخدمات الصحية لكل اللبنانيين من دون استثناء.

وشددت الوزارة على أن المستشفيات جزء أساسي من النظام الصحي اللبناني الذي يكابد باللحم الحي ليحقق الاستمرارية ولا يتلكأ عن مهماته الصحية والإنسانية، مؤكدة أنها ستقوم بالاتصالات اللازمة للاستيضاح من الجهات المعنية في الكويت حول خلفية القرار الصادر وعرض الوقائع الصحيحة منعا للالتباسات وحماية للنظام الصحي اللبناني.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة "الراي" الكويتية إن لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن وبموجب الفصل السابع والمتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل في الكويت، قررت إدراج 8 مستشفيات لبنانية على قائمة الإرهاب.

والمستشفيات التي تم إدراجها هي:

1- مستشفى الشيخ راغب حرب الجامعي - النبطية.

2- مسنشفى صلاح غندور - بنت جبيل.

3- مستشفى الأمل - بعلبك.

4- مستشفى سان جورج - الحدث.

5- مستشفى دار الحكمة - بعلبك.

6- مستشفى البتول - الهرمل - البقاع.

7- مستشفى الشفاء - خلدة.

8- مستشفى الرسول الأعظم - طريق المطار.. بيروت.

