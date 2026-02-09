9 ضحايا جراء انهيار مبنى في حي التبانة بطرابلس شمالي لبنان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت معلومات بوجود عائلتين تحت أنقاض المبنى المؤلف من 5 طوابق، والمحتوي على 12 شقة.

وأعلن المكتب الإعلامي في وزارة الصحة العامّة في بيان، أنّ وزير الصحة العامّة ركان ناصر الدين أعطى توجيهاته بمعالجة الجرحى المصابين نتيجة انهيار المبنى على نفقة الوزارة بشكل كامل.

وأضاف المكتب أنّ مركز عمليات طوارئ الصحة العامّة التابع للوزارة يتابع، بالتنسيق مع الجهات الإسعافية المعنية، تطوّرات أعمال رفع الأنقاض التي لا تزال مستمرة لإنقاذ الذين لا يزالون عالقين تحت الأنقاض.

وتقدّم رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، في بيان، بالتعازي إلى أهالي "ضحايا الكارثة الأليمة التي حلّت بطرابلس"، مؤكّداً أنّ الحكومة جاهزة "لتقديم بدلات الايواء لكلّ سكان المباني المطلوب إخلاؤها، وكذلك توفير الأموال الضرورية للمباشرة بتدعيم الأبنية المطلوب تدعيمها فوراً".

وكان قد انهار مبنى في منطقة القبة في طرابلس الشهر الفائت، نجت منه مواطنة وابنها، فيها توفي والد العائلة المنكوبة من جرّاء الانهيار.

وبحسب معلومات ، فإنّ أكثر من 16 ألف مبنى مهدّد بالانهيار في لبنان، لأسباب متعدّدة منها العدوان الإسرائيلي، والعمران العشوائي والهزات الأرضية والزلازل.

وفي طرابلس، كانت الهيئة اللبنانية قد ذكرت أنّ 4 آلاف مبنى مهدّد بالانهيار، وألف مبنى يجب إخلاؤه، تحديداً في الأحياء التالية: باب التبانة، القبة، أحياء السوق القديم والزاهرية، ظهر المغر، جبل محسن وشارع الراهبات في السرايا العتيقة.

/انتهى/