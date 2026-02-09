إيران تصدر ما يقرب من 100 ألف طن من الفستق الى 7 دول في العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلن المدير العام لمكتب الفواكه المجففة والباردة التابع لدائرة شؤون البستنة: "وفقًا للإحصاءات الرسمية الصادرة عن الجمارك الإيرانية، تم تصدير ما يقرب من 100 ألف طن من الفستق (الفستق المقشر، وحبوب الفستق، وحبوب الفستق الأخضر، وغيرها من المنتجات ذات الصلة) إلى الدول المستهدفة خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام الى تركيا والهند والإمارات العربية المتحدة وروسيا وقيرغيزستان والعراق وكازاخستان وباكستان والصين."

وأضاف داريوش سالم بور: "شهد العام الماضي أداءً غير مسبوق في إنتاج وتجهيز وتصدير الفستق في البلاد، حيث تم تصدير أكثر من 175 ألف طن بقيمة 1.7 مليار دولار".

وأكد أن إنتاج وتصدير الفستق يتم وفقًا للمعايير الوطنية والدولية، قائلاً: "بدأت وزارة الجهاد الزراعي برنامج "العمل التكميلي" بالتعاون مع الجهات المعنية، كوزارة والتعليم الطبي والهيئة الوطنية للمواصفات والمقاييس، منذ العام الماضي لضمان استدامة إنتاج وتصدير هذا المنتج القيّم".

وقال المدير العام لمكتب الفواكه المجففة والباردة بوزارة الجهاد الزراعي إن إنتاج الفستق الطازج والمجفف في البلاد عام 2025 بلغ نحو 300 ألف طن، وأضاف: "تحتل إيران، بأكثر من 600 ألف هكتار من بساتين الفستق، المرتبة الأولى عالميًا من حيث المساحة المزروعة".

وقال سالم بور أيضاً: بالإضافة إلى توريد واستهلاك جزء كبير من الفستق الطازج محلياً، يتم توريد معظم الفستق المجفف إلى الأسواق المحلية والأجنبية على حد سواء.

