وزارة الدفاع الايرانية تعلن عن انضمام معدات دفاعية جديدة الى الوحدات الدفاعية للبلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح العميد طلائي نيك المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، للصحفيين خلال حفل انضمام 100 طائرة إغاثة مسيّرة إلى جمعية الهلال الأحمر: سيقدم مركز دعم الطائرات المسيّرة التابع لوزارة الدفاع الدعم للشركات المتخصصة في مجال المعرفة والقطاع الخاص وجميع المؤسسات العاملة في مجال الطائرات المسيّرة. ويشمل هذا الدعم نقل المعرفة التقنية والتكنولوجيا، بالإضافة إلى دعم تصميم وتصنيع وتطوير المعدات الطرفية للطائرات المسيّرة.

وأضاف: إلى جانب التطبيقات العسكرية، تُستخدم هذه الطائرات المسيّرة أيضًا في مجالات مدنية مثل الاتصالات وتبادل المعلومات المكانية والمعلومات البيئية وعمليات الإنقاذ والإغاثة. ويهدف إنشاء هذا المركز إلى تعزيز الاستخدام الأوسع للطائرات المسيّرة المدنية بالاعتماد على التسويق التجاري ودور الشركات المتخصصة في مجال المعرفة.

كما صرّح الجنرال طلائي نيك بشأن الإنجازات الدفاعية: "نظراً للاعتبارات الأمنية، توقف الكشف العلني عن هذه الإنجازات، إلا أن هذه المعدات انضمت إلى وحدات الدفاع الوطنية وتشارك بفعالية في العمليات الهجومية والدفاعية".

وأكد قائلاً: "تلتزم وزارة الدفاع بخطة مُحكمة في مجالات الإلكترونيات الدقيقة والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الفضاء الإلكتروني لضمان جاهزية البلاد الدفاعية في جميع الأوقات".

/انتهى/